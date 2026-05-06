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寧願月光也不回頭！她北漂苦撐為「1目標」 一票人搖頭：醒醒吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名北漂女子表示在台北不但存不到錢，也找不到對象結婚。圖／AI生成
一名北漂女子表示在台北不但存不到錢，也找不到對象結婚。圖／AI生成

有許多南部人來北部工作，大家的目的都不太一樣。一名女網友近日在Dcard發文分享自身處境，表示自己北漂到台北工作，卻面臨高房租與生活費壓力，每個月幾乎存不到錢，成為典型月光族。她坦言，當初選擇到台北發展，主要是希望能認識台北本地人並以結婚為目標，但現實生活開銷沉重，也讓她在經濟與感情之間感到雙重壓力。文章一出後，大多數人搖頭說「醒醒吧」。

原PO進一步指出，當初來台北就是希望「上嫁」。在台北交往對象並不困難，但每當關係談到結婚階段時，往往無法順利走下去，甚至以分手收場，她也大嘆「真的好難」。她表示自己已經34歲，卻還沒找到適合的結婚對象，也不禁感到焦慮，「有人也跟我一樣嗎？」

此文一出後，不少網友搖頭回應，「上嫁就是看臉，34歲了醒醒吧…」、「目的性太強了，男生不是傻子也沒那麼遲鈍，都感受得到的」、「領基本薪資還來台北幹嘛，不懂，繳那個房租幾年下來就差多少了」、「很現實的是34歲的男性理想結婚對象是 24-30歲有生小孩意願、身材好的漂亮女生」、「男生會看啊，交往是一回事要結婚又是另一回事」。

也有人分享自己經驗，「我是老婆從金門外島嫁來台北，但我老婆月收入有6萬，妳有嗎？」、「我⋯就是。跟妳同歲南部嫁來台北，領著基本薪資，目前還是租房」、「我是嫁到原生台北人，我自己本身也是，不過他沒錢買房在台北也不喜歡住台北」、「我還真的大學畢業就北漂，因為家鄉沒有相關產業，不到5年就結婚了…男方的確是台北本地人」。

另外也有報導指出，台北外食越來越貴，百元內吃一餐幾乎成為「時代的回憶」感嘆，過去在南部生活時，一餐50元就能解決，不論是雞腿便當、雞肉飯加滷肉飯，甚至早餐套餐都相當親民；但北漂到台北後，近年來餐費不斷上漲，如今便當幾乎全面突破100元，恐怕也成為北漂族難以存錢的原因之一。

北漂 月光族

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