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蒸蛋免洗碗？高麗菜神進化「變容器」 網友：乾淨到想哭

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享用高麗菜當容器蒸蛋，這樣吃完碗會很乾淨，清洗絲毫不費力。示意圖／ingimage
網友分享用高麗菜當容器蒸蛋，這樣吃完碗會很乾淨，清洗絲毫不費力。示意圖／ingimage

每次吃完蒸蛋的碗都很難洗？近期網路上再度掀起料理創意討論，有網友分享「高麗菜蒸蛋」的新做法，意外讓高麗菜從食材升級成「天然容器」，引發熱烈迴響。

一名網友日前在Threads發文表示，自己先前看過「高麗菜煮蛋」的延伸做法後，這次嘗試著做「高麗菜蒸蛋」，結果成品讓他直呼驚喜。原PO笑稱，因為不喜歡洗蒸蛋的碗盤，已經很久沒做蒸蛋，「看到這個碗的乾淨程度真的超想哭，我要天天吃蒸蛋」。

對於做法，他也進一步分享，這次其實是要同時煮飯，順便把蒸蛋放在電鍋內一起蒸，使用外鍋約0.5至0.6杯水，並悶約15分鐘完成。

有網友好奇成品口感，詢問「高麗菜是脆的還是軟的」，原PO則回應，高麗菜是偏軟口感，並表示自己本來就喜歡吃軟的高麗菜。至於是否會有菜味，他則認為影響不大，並坦言自己料理標準偏簡單，「有熟能吃就好」。

這項做法曝光後，吸引大批網友留言討論，有人形容「高麗菜從食材變成包材」、「高麗菜已經從生鮮區變成碗盤區了」，也有人直呼「超級實用，謝謝分享，這樣不用洗蒸蛋的容器了」。此外，也有網友打趣表示「高麗菜有想過自己這麼斜槓嗎」、「終究是高麗菜承擔了一切」、「高麗菜：什麼時候才能加薪」。

網友的料理創意層出不窮，先前本站曾報導，有民眾發明火鍋新吃法，將煮軟的芋頭搗成泥後，與吸收各式食材精華的湯頭融合，再加入麵條一同烹煮，使湯汁能充分包覆麵身，口感濃郁，並大力推薦嘗試。不過該作法也引發兩極評價，有人笑稱「乍看像水泥麵」，也有人直言「就算喜歡芋頭，也難以接受這樣的吃法」。

高麗菜

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