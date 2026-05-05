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免噴藥！廚房1常見食材驅趕果蠅超有效 眾人驚呼：太實用

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣夏季天氣炎熱，放在室溫的水果容易滋生果蠅。 示意圖／AI生成
台灣夏季天氣炎熱，放在室溫的水果容易滋生果蠅。 示意圖／AI生成

台灣夏季天氣炎熱，放在室溫的水果容易滋生果蠅。對此，一名女網友分享，媽媽用「蒜頭」就成功讓果蠅幾乎消失，讓她驚呼根本是生活神招。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」發文表示，近日天氣轉熱，發現媽媽將香蕉的蒂頭包起來，並在上方放上一整顆蒜頭，結果周圍再也沒看到果蠅，效果相當明顯。

貼文一出後，不少網友都表示「學到了」、「很實用欸，我也要來試試，果蠅真的超困擾」、「身為水果小編，感覺可以來實驗看看」、「蒜頭這麼厲害的嗎？我需要試看看」、「感謝分享！超級實用」。

此外，也有網友分享其他妙招，「蒂頭剪掉就好了，讓香蕉一根一根分家，香蕉老闆娘教我的超有效」、「用水洗一次就不會了」、「把那個包起來的蒂頭剪掉更方便，香蕉還可以熟慢一點點」。

留言區也有內行人解釋，蒜頭裡的「大蒜素」因氣味強烈，確實對果蠅、蚊子有暫時驅避效果，但大蒜素很容易氧化，切開或剝皮後大概只能撐半天到一天，之後效果就會大幅下降，所以蒜頭若放久沒換，果蠅還是會默默出現。

本站曾報導，一名網友分享全聯販售的一款果蠅餌劑，不到一天就成功抓滿整盒，還附上「戰利圖」炫耀，滿滿果蠅讓人看得既療癒又起雞皮疙瘩。除了果蠅餌劑外，也有網友分享「白醋＋洗碗精＋水」的組合，只要倒進小杯子或碗裡放在果蠅常出沒的地方，就能輕鬆誘捕。

蒜頭 香蕉 水果

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