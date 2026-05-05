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外食吃不消！一家三口噴1500元成常態 網掀共鳴：每餐都要斤斤計較

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友抱怨物價飛漲，一家三口假日外出用餐花費動輒超過1500元，似乎已成常態。示意圖／AI生成
有網友抱怨物價飛漲，一家三口假日外出用餐花費動輒超過1500元，似乎已成常態。示意圖／AI生成

近來外食價格持續攀升，引發不少民眾感嘆荷包縮水。一名女網友日前在Threads發文表示，現在一家三口假日外出用餐，結帳金額動輒超過1500元已成常態，短短一段話隨即掀起熱烈討論。

不少網友分享自身經驗，直言「每餐都要斤斤計較」，像是有一家四口「早餐吃連鎖早餐店約420元，午餐吃牛排960元，晚餐再到麵店花780元，一天下來輕鬆突破2000元」，甚至有民眾透露，在百貨商場用餐，全家四人一餐花費高達8000元。也有人提到，假日期間開銷更為可觀，「一家五口出門一日遊，包含購物、門票與餐飲就破萬元，若加上住宿，兩天一夜輕鬆超過2萬元」。

面對高昂餐費，不少人開始調整生活方式。有網友分享，會透過減少用餐次數來節省開支，「盡量吃早午餐少一餐」；也有人感嘆「周周外食真的存不了錢」，因此現在幾乎每逢週末就改在家開伙，甚至有網友表示「五一連假乾脆自己煮了8餐」。不過，也有人坦言自煮未必比較省錢，「食材買太多吃不完反而浪費，最後還是外食最方便」。

在討論中，也出現不少精打細算的經驗分享，有人推薦平價鐵板燒可享白飯、湯與飲料吃到飽，也有人建議選擇可無限續菜、續麵的火鍋店，將全家的餐費控制在千元上下。不少網友也紛紛感嘆，「假日就是花的錢比上班賺的還多」、「現在物價通膨真的很誇張」，反映出外食成本上升下的普遍壓力。

本站曾報導，如今要以百元內解決一餐，幾乎已逐漸成為「時代的回憶」。有網友曾好奇發問「台北市一餐還能壓在100元以內嗎？」相關話題引發討論後，不少人認為仍可透過精打細算達成，例如選擇全聯福利中心、鬍鬚張或四大超商販售的便當與即食餐點，也有人提到麥當勞推出的「1+1星級點」方案，提供50元、69元等不同價位組合，在特定搭配下仍有機會達到百元內解決一餐的需求。

外食 早餐

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