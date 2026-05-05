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吸血鬼吸動脈還是靜脈？兒科醫科學分析：需符合哥德式浪漫

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇吸血鬼究竟是吸靜脈還是動脈的血液。 示意圖／AI生成
一名網友好奇吸血鬼究竟是吸靜脈還是動脈的血液。 示意圖／AI生成

吸血鬼是一種源自歐洲民間傳說與神話體系的超自然生物，通常被描繪為膚色蒼白、擁有尖牙與鮮紅色瞳孔的形象。一名網友發文，好奇吸血鬼究竟是吸靜脈還是動脈的血液，對此，一位兒科醫師以科學角度回應，分析出最可能的答案。

一名網友在Threads發文，好奇詢問：「吸血鬼都是吸靜脈血還是動脈血？」此文一出，不少網友們紛紛發表自己的看法，「為了永續發展感覺是靜脈」、「動脈比較鮮甜有尾韻，靜脈比較醇厚有騷味，端看消費者的口味決定」、「動脈感覺會嗆到」、「靜脈，這樣才能吃得優雅」。

有一位兒科醫師也現身留言回應，最可能的答案是「靜脈血」，因為吸血鬼通常都是咬人類的脖子，頸靜脈比較表淺、且是貼在頸動脈之上的，因此咬下去勢必會先吸到靜脈的血，但如果被咬的人有「頸靜脈怒張」，就會像是從吃小籠包變成吃大肉包一樣，「別有一番風味」。此外要是咬動脈的話，鮮血會隨心跳噴濺出來，很容易噴濺到衣服上，就不符合「哥德式浪漫」了，因此吸血鬼應該是吸靜脈血。

此外，有網友提問吸血鬼只是把牙齒插進去，是如何吸取人類血液的？該醫師解答，吸血鬼應該不是跟蚊子一樣插吸管到人類皮膚內，而是類似「水蛭」一樣，先弄一個傷口出來，讓嘴巴像吸盤一樣吸取血液。

還有腎臟科醫師戲稱，指出吸血鬼吸血的位置跟插緊急洗腎導管的位置相符，因此很歡迎吸血鬼醫學生畢業後進入腎臟科工作，「一定會是插緊急洗腎導管的高手」。該醫師補充，緊急洗腎導管放的位置是內頸靜脈，也就是頸動脈的外前方，這是需要直接插到內頸靜脈並不傷到頸動脈的超高技術。

西班牙神經科學家胡安‧戈麥斯－阿隆索（Juan Gomez-Alonso）曾指出，以「狂犬病」來解釋吸血鬼，應該是最全方位且最合邏輯的推測。他舉例，狂犬病患者會因臉部肌肉抽搐、無法閉合嘴巴而露出牙齦和牙齒，加上病患口腔會長水泡，被自己咬破後在嘴角滲出血水，這些都非常符合吸血鬼招牌外露獠牙和嘴角留有血漬的外貌特徵。

醫師 狂犬病

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