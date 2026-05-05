都是雞肉飯…為何嘉義特別好吃？內行曝關鍵：外縣市做不到

火雞肉飯是嘉義特色美食，傳統的料理方法是在白飯上鋪上火雞肉，再淋上雞汁跟豬油製作而成。一名網友發文，好奇為何火雞肉飯只有在嘉義好吃，其他縣市都吃不出火雞肉飯的美味。對此，有內行網友指出，因為火雞肉比起普通雞肉飼養期更長，嘉義以外的店家賣的大多是「普通雞肉」，而不是火雞肉，才會造成口感上的差距。

一名網友在Threads發文，很好奇火雞肉飯為什麼只在嘉義好吃，即使是類似的配方與做法，其他縣市的火雞肉飯都沒有嘉義賣的好吃，他自行查詢資料也得不出答案，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有一名內行網友指出，差別在於「肉」上面，台灣的火雞肉95%都是賣給火雞肉店家，相較於普通的肉雞1.5個月就能出貨，火雞肉的飼養期是4到5個月，火雞肉給嘉義店家就不夠用了，因此外縣市的店家大多賣普通的「雞肉飯」，而不是用火雞肉，才會導致口感上的差異。該網友也補充，雖然普遍稱作「嘉義火雞肉飯」，但近六成的火雞來自於雲林養殖場。

更有網友提到，因為火雞要寄送到外縣市的話需要冷凍，冷凍後的火雞少了新鮮的甜味，取而代之的是一股腥味，因此在外縣市火雞肉飯的美味程度才不如嘉義。

還有網友認為，差別在於民眾對火雞肉飯的評判標準。全台灣只有嘉義人才會重視火雞肉飯的品質，所以嘉義不好吃的店家就倒閉了；外縣市的人則覺得「有雞肉跟飯就好」，就算有冰渣、碎骨頭也能吃，雞油香不香更沒關係，因此那些不好吃的店家才能夠在外縣市生存下去。

5月首個週末適逢勞動節連假，嘉義因舉行「2026嘉義咖啡節」、「皮克敏迷你散步」等一系列活動，吸引大批遊客與皮克敏玩家造訪，除了排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」業績提高3到4成外，包括阿樓師、阿宏師、民主等多間人氣火雞肉飯，這幾天都出現長長的排隊人龍，讓網友笑稱是「火雞的惡夢」。