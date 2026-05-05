店家都轉投Uber Eats了？業者揪foodpanda五劣勢：損失太多

Uber Eats與foodpanda（下稱「熊貓」）是台灣兩大主要外送平台，兩個平台的優缺點是什麼呢？一名網友發文，他發現用熊貓的店家越來越少了，反而是Uber Eats越來越多，很好奇其中的原因。對此，有店家指出使用熊貓的5大缺點，分別是客服無法處理訂單狀況、優惠折扣算店家頭上、後台常審核失敗、媒合不到外送員與設備故障，導致店家選擇改用Uber Eats。

一名網友在Threads發文，表示他發現用熊貓外送的店家有減少的跡象，反而是用Uber Eats的比較多，本來有許多店家兩個外送平台都有使用，但現在都只用Uber Eats了，他很好奇造成此現象的原因，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有店家指出使用熊貓的5個問題，首先熊貓的客服沒辦法處理訂單的問題，只會給出鬼打牆般的公版回應；優惠折扣不會事先通知，會直接算在店家頭上，例如運費折扣讓店家自行吸收；後台的設定也經常審核失敗，他曾經提前一週設定活動的菜單，但因為系統bug問題，錯過整個活動的檔期。

該店家接著提到經常媒合不到外送員的問題，因為賣的是現烤蛋糕，等不到外送員導致蛋糕冷掉，客人因此留下負面評論；最後是設備常常壞掉，他開業4個多月設備壞了兩次，壞掉時訂單通知狂響一整天，但都沒顯示出訂單內容，兩台設備都這樣，直到用第三台設備才正常，訂單通知一樣狂響，但每一次都有訂單內容，讓他忍不住感嘆：「我前面4個月到底損失了多少營業額？這筆算誰的？」

更有其他店家指出，熊貓動不動就不付款或款項被砍60%，反觀Uber Eats只要能正常接單出餐，無論有沒有出現配對不到外送員、餐損或退費的要求，都能夠正常支付款項，讓店家安心很多。還有店家分享，熊貓的接單系統是店家一接單、外送員就立刻到了，會讓店家有壓力，Uber Eats則是讓店家做好餐，系統才會派給外送員，對店家來說友善很多。

雖然店家對熊貓有諸多抱怨，但也有網友表示，站在客人的角度而言，熊貓其實比較友善，例如規定外送員送6樓以下的樓層時必須要上樓，因此住在公寓的客人都會選擇用熊貓；而且以價錢而言，熊貓比Uber Eats來得便宜，這也是客人偏好使用熊貓的原因。

Uber Eats先前遞案申請併購foodpanda於2024年遭公平會否決，2026年改由最大股東是Uber的Grab公司提出併購申請。對此，公平會代理主委陳志民說，公平會已經收到該案，將會按照公平法的分析架構，來分析這個案子，對於該案背後實際的控股情況，一定會詳加調查。