上車3秒反悔拒載還收110元！她轟桃園計程車離譜 網怒：根本敲詐

一名女網友在Dcard分享離譜搭車經驗，她表示日前在桃園火車站排班計程車區準備前往機場，事前已確認司機願意載送、車資約500元，未料放完行李上車後僅約3秒，司機竟突然要求她改搭公車，甚至開口索取費用，讓她當場傻眼。

原PO指出，當時因趕飛機時間緊迫，且公車需等待半小時才發車，因此拒絕司機提議。對方先是改口稱可幫忙找其他車輛，但現場明明就是排班區，讓她感到不合理，之後又解釋是車輛電量不足，但事前完全未提及。

她表示，車輛僅行駛約1分鐘且未朝機場方向前進，司機卻堅持收取110元，甚至揚言報警，提高音量叫囂「要告詐欺」，原PO最終在警方到場後才順利離開，改搭其他交通工具。

事件曝光後引發網友熱議，不少人直言「他要用什麼依據告詐欺」、「他的車沒電是他的問題，還要收費？總覺得說不太過去」、「現在小黃已經可以光明正大兼職詐騙了嗎？」、「他是不是在欺負妳趕時間，想說妳不敢報警浪費時間」、「我在想他可能吃定妳趕飛機不想跟他盧，想敲詐妳白賺100塊錢又可以原地排班載客」。

也有部分網友提醒，部分排班計程車品質參差不齊，建議改用Uber或透過便利商店叫車，或選擇高鐵與機場等需簽約的排班車，認為相對較有保障，「難怪年輕人現在都搭Uber，出事直接找客服至少雙方都有保障，這些不適任的小黃司機準備被時代淘汰」。

事實上，類似爭議近期頻傳。上個月就有民眾表示，從桃園機場搭計程車至高鐵站竟被收費800元，遠高於一般行情，直呼「超扯」。

對此，有機場排班司機指出，正常跳錶價格約在355至380元之間，推測可能遇到未依法營運的白牌車。其他網友也分享經驗，多數價格落在400元上下，與800元差距明顯。

此外，也有民眾提醒，機場周邊確實存在違規拉客情形，甚至有人曾搭乘15公里路程被收1500元。不少網友因此建議改搭機場捷運，「便宜又方便」，認為是更穩定的選擇。