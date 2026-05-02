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飯店桌上驚見「北瓜」！他驚呼第一次看到 內行人揭料理方法
一名網友分享，近期入住飯店時，看到桌上擺著一顆外型特殊的瓜類，旁邊還標註「我是北瓜」，讓他當場驚呼第一次見到。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，可以發現外觀類似西瓜，帶有細緻紋路、呈橢圓形，但整體又與常見瓜類不同，一旁還有標示牌寫著「我是北瓜」。
貼文一出後，不少網友都表示「哇！第一次看到，可以吃的嗎？是蔬菜還是水果？」、「北瓜？裡面果肉長怎樣啊？」、「小時候長輩說北瓜是哈密瓜沒想到另有其瓜！」、「多年前曾在三峽行修宮見過兩顆，真的很罕有」、「紋路很漂亮」。
此外，還有內行人表示，「北瓜就是魚翅瓜，可燉湯或炒食的」、「可當疏菜炒來吃，如壺蘆瓜口味」、「味道像壺盧」、「就魚翅瓜，煮湯很好吃」。
根據《農業知識入口網》指出，名列南瓜家族五大類群之一的「北瓜」，生長環境以偏冷涼氣候為主。其料理方式多元，除了常見的肉絲、蝦末快炒或與雞肉排骨慢燉外，因果肉纖維加熱後呈現獨特的絲狀感，常被餐廳用來研發魚翅羹或魚翅盅的替代食材。
此外，北瓜在南美洲亦被廣泛運用於甜點製作，透過糖或蜂蜜調味，呈現截然不同的異國風味。
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