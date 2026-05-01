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鼎泰豐椅子特殊設計被讚「痔瘡友善」 醫示警：不建議長時間坐

聯合新聞網／ 綜合報導
網友開完痔瘡手術後到鼎泰豐用餐，發現椅子都有特別設計凹洞。聯合報系資料照
網友開完痔瘡手術後到鼎泰豐用餐，發現椅子都有特別設計凹洞。聯合報系資料照

鼎泰豐以美味菜餚和優質服務聞名，近日有網友開完痔瘡手術後到鼎泰豐用餐，意外發現鼎泰豐的椅子都有特別設計凹洞，讓他感到相當貼心。文章曝光，網友們紛紛大讚「痔瘡友善餐廳」、「果然是餐飲業標竿」，不過卻有醫師指出，此類「中間挖洞」的椅子，其實不建議長時間使用。

該名網友在上Threads分享，自己開完痔瘡手術4小時後到鼎泰豐用餐，沒想到發現椅子都有特別設計凹洞，讓他忍不住稱讚「看到這椅子也太貼心了吧」，朋友甚至以為是他特別跟店家要求，原Po澄清「每一張椅子都這樣，不是我特別去要的」。

文章曝光，網友們紛紛笑說「痔瘡友善餐廳」、「鼎泰豐櫃檯：店長....最近痔瘡開刀完的客人預約激增！您做了什麼促銷嗎？有沒有什麼頭緒」、「鼎泰豐果然是餐飲業標竿」、「注意，32號桌客人有痔瘡，小心服務」。

大腸直腸外科醫師陳威智也在留言區提醒，像鼎泰豐這種「中間挖洞」的椅子或甜甜圈坐墊，其實不建議長時間使用，原因是它會讓壓力集中在肛門周圍，反而可能影響傷口循環、增加腫脹不適，甚至延長恢復時間，也有傷口裂開造成出血的可能。醫師建議，術後適合坐軟硬適中的平面椅，同時也要縮短久坐時間、記得起來走動。

鼎泰豐 痔瘡 醫師

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