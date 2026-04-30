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「液體茶碗蒸」上桌！壽司郎致歉全單9折 事主肯定：處理迅速

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾在壽司郎拿到一碗未熟的茶碗蒸，店家以全單9折向客人致歉。圖為壽司郎的「茶碗蒸」示意圖，非文中事發現場。 聯合報系資料照
有民眾在壽司郎拿到一碗未熟的茶碗蒸，店家以全單9折向客人致歉。圖為壽司郎的「茶碗蒸」示意圖，非文中事發現場。 聯合報系資料照

近日有民眾在知名日系連鎖壽司品牌壽司郎用餐時，意外收到一碗「未熟」的茶碗蒸，畫面曝光後引發熱議，不少網友戲稱客人拿到「DIY版茶碗蒸」，笑言「是不是要自己拿去蒸」。

該名網友在Threads曝光當天的用餐經驗，表示店家送上的茶碗蒸呈現近乎「液態」的未凝固狀態，與一般熟食的外觀差異極大，讓他當場傻眼直呼：「沒人跟我說壽司郎的茶碗蒸要自己蒸啊」。

貼文一出引來超過萬名網友按讚，網友在留言區更幽默玩起諧音哏，如「不『蒸』的事食」、「『蒸』相總是殘忍的」「可以跟店員『蒸』取一下」、「『蒸』是搞笑」等，甚至有人誤以為是果凍或飲品。

原PO隨後補充指出，店員發現問題後迅速處理，不僅立即換上一個全熟茶碗蒸，還主動提供整單9折優惠致歉，服務態度獲得肯定。他也特別呼籲外界不要過度責怪第一線員工，認為可能只是作業流程上的疏失。

對此情況，有網友指出，通常店家會將茶碗蒸事先做好後再加熱出餐，若出現未熟狀況，可能與加熱時間不足、設備操作錯誤或人員疏忽有關。

衛福部食品藥物管理署」曾說明，茶碗蒸如果沒熟，上面的蛋液未完全凝固，吃半熟蛋的主要風險是沙門氏菌感染。

壽司郎 茶碗蒸

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