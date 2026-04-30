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五星酒店保全秀監控照「1晚1萬多房間隨我看超爽」 業者致歉究責

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保全拍監視器畫面吹噓「看萬元房間看到爽」 北海岸五星飯店有動作了

聯合新聞網／ 綜合報導
新北北海溫泉洲際酒店為首間進駐北海岸的國際奢華品牌酒店。圖／新北北海溫泉洲際酒店提供
新北北海溫泉洲際酒店為首間進駐北海岸的國際奢華品牌酒店。圖／新北北海溫泉洲際酒店提供

近日網路流傳一則貼文，一名任職於新北北海溫泉洲際酒店的保全人員，因為在Threads分享工作日常，上傳其所處的中控室監視器畫面，並語帶炫耀稱「一晚1萬多塊的房間隨便我看超爽」，引發網友的不滿及熱議。

該名男子po出兩張飯店中控室的照片，一張為自己與監視器畫面合影，另一張則是監視器畫面的特寫。他炫耀表示，自己目前於五星級飯店上班，「一晚1萬多塊的房間隨便我看超爽」，並稱台灣國旅的住宿真的很貴，即便自己有那個錢也不會花錢住，寧願出國玩更過癮。

隨後又發文表示自己明知同事提醒「千萬不能上傳」，但認為僅是分享工作日常，也沒惡意批評飯店，且拍攝時間為半夜，畫面中並未出現任何住客，詢問網友此舉是否涉及違法或是否會遭飯店懲處。

相關內容曝光後引發爭議。許多網友質疑，無論是否拍到住客，公開監視器畫面本身就可能涉及違法，更有侵犯隱私之虞。有網友直言「這人準備丟工作」、「最基本的安保職責都不懂」，也有人批評現代人「分不清什麼該發、什麼不該發」。

此外，「看房間看到爽」的說法更引發部分網友疑慮，憂心飯店是否在客房內設置監視器，甚至出現「是否涉及偷拍」的質疑。其他網友則指出，監視畫面應為公共走道，但即便如此，影像仍涉及住客隱私，不應對外流出。

有網友表示，在當事人刪文前已截圖並寄信向飯店檢舉，據飯店回信內容顯示，業者已「立即啟動檢視流程」，並針對賓客入住期間的隱私與相關作業展開調查，強調客人的隱私及安全對他們而言非常重要。

新北北海溫泉洲際酒店（InterContinental New Taipei Hot Spring）去年在金山開幕，為北海岸首間國際頂級奢華度假酒店。全館211間客房皆擁私人景觀湯屋及陽台，並配備氯化物硫酸鹽泉，主打陽明山山景及北海岸海景，可望成為北台灣頂級泡湯度假的新指標。

飯店 監視器 保全 隱私權

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