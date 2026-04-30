出國一週都住同間飯店？過來人曝成本差很大：會願意換地方

不少民眾出國旅遊時，行程往往超過一週，住宿安排也因人而異，有些人會頻繁更換飯店，也有人傾向固定入住同一間。有網友好奇，是否真的有人出國一週都住在同一間飯店，引發熱烈討論。

一名網友在 PTT「八卦板」發文表示，出國 7 至 8 天的旅客，有些人會天天更換住宿，多數則是一週換 2 至 3 間飯店，因此想詢問大家，「有人出國 7、8 天都住同一間飯店的嗎？」

貼文一出，引來眾多網友回應。有人表示，「去渡假村、海島渡假就都住同一個飯店呀」、「拖行李超狼狽的，如果沒專車誰要一直換飯店」、「出差時兩週都住同一間飯店」。也有人指出，大型行李箱要移動到另一個飯店，「會壓縮當天行程」、「旅途中額外花時間移動+等check in」，既耗時又耗體力。

另有網友從成本角度分析，若連續入住同一間飯店，有機會享有優惠，例如累積會員等級或使用點數兌換房晚，甚至有「住 N 送 1」的方案，等同節省兩成以上費用。不過也有人認為，先不論經濟效益，頻繁更換飯店本身就相當耗費時間與心力，若將這些隱性成本納入考量，實際差距可能更大。當然，也有旅客是為了體驗不同主題飯店，「會願意換地方」。

不過，也有網友指出，是否需要更換飯店仍取決於行程安排，通常會依據旅遊地點分配住宿，「上次是兩個地點深度旅遊，函館、小樽各三天」；如果能自駕，「換飯店其實還好」；有些人行程安排較多移動，「蠻常天天換飯店的，其實也不會多麻煩」。

但也有人直言，「以台灣人瘋狂踩點的性格，不可能」、「最合適是三間吧，不然太無聊」、「市區至少換一次，郊區就別亂移動」。