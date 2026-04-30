好市多又見「水果戳戳樂」！婦人拆多盒奇異果精挑細選 眾人怒：誰還敢買

有民眾近日在新北市中和好市多賣場水果區目擊一名消費者誇張的行徑，一名婦人當場打開多盒奇異果，以手反覆按壓、挑選熟度，宛如在玩「水果戳戳樂」，整個過程被目擊者拍下後上傳至Threads，引發熱議。

目擊者表示，該名長輩疑似將多盒水果拆封後逐一觸摸，甚至「疑似用洗過的手」直接搓壓水果。經上前制止並提醒「不能這樣摸」後，對方才略顯尷尬離開，但相關商品已被反覆用手接觸，讓原po上網提醒買到這批奇異果的人請小心。

事件曝光後，大批網友湧入留言區表達不滿，直指此舉不僅影響商品品質，更涉及公共衛生問題，「這樣誰還敢買？」、「根本把賣場當成自家廚房」、「完全沒有衛生的基本觀念」。也有人分享也看過類似場景，指出在水果、冰品或包裝食品區，都曾見過消費者任意拆封、挑選，甚至直接取用的誇張情景，還有人將腳踩進賣場冰箱拿取商品。

在留言區中，不少網友直指她是中和某高中國文老師。也有網友建議，若發現類似情況，可即時向賣場人員反映，由業者處理問題商品，以維護整體購物環境。

目前好市多雖未明確規定不能「搓、捏水果」，但此項守則被會員及網友視為公德心的隱形規定。不少會員曾反映在賣場看過有人對水果（如櫻桃、水蜜桃、奇異果）捏來捏去，導致水果受損。民眾若擔心買到壞果，建議可確認表面，或選擇密封包裝、較無被觸摸過風險的商品。