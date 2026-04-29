讓小孩想拿就拿！她結帳突反悔喊「全放回」 網揪2點怒轟：好糟糕的大人

逛賣場時的親子互動，常被視為家庭教養的日常縮影。近日有網友在超市目睹尷尬的一幕，一名家長先讓孩子隨意挑選商品，卻在結帳時臨時改口請店員「全部放回」，讓他當場看傻直呼「沒水準」，貼文曝光後迅速引發熱議，也吸引不少人分享自身經驗與看法。

該網友在Threads發文表示，自己在超市購物時，聽見一名媽媽對女兒說「想買什麼就拿」，孩子開心地挑了布丁、冰棒、餅乾和飲料等商品。然而到了結帳時，媽媽卻改口表示家裡已有類似東西，因此覺得「不需要」，當場請店員將商品撤回。這樣的轉折讓原PO感到相當傻眼，認為行為前後不一，也增加收銀人員負擔。

貼文曝光後，不少人將焦點放在對店員的影響，有網友直言「沒有要買就別讓孩子亂拿」，也有人指出冷藏與冷凍食品離開冰櫃過久，可能影響品質，增加報廢風險。還有人分享經驗，表示曾遇過類似情況，櫃檯人員甚至不敢要求顧客自行將商品放回，「不然很容易被隨便亂擺」，多數聲音認為此舉恐對收銀員造成困擾。

另一派網友則從教養角度切入，認為問題在於「承諾落空」。有留言批評這類做法是「假裝給選擇權」，孩子實際上無法決定；也有人分享自己在百貨公司看到父親讓孩子選糖果，卻逐一否決的情境，直言孩子似乎早已習慣這種落差。部分網友認為這種大人「太糟糕」，若一開始不打算購買，就不應輕易開口答應，否則容易讓孩子產生被欺騙的感受。

也有網友持較中立的看法，認為不少家長在孩子的「想要」與「需要」之間，本來就會來回權衡，不過也有父母選擇在能力範圍內「不掃興」，讓孩子留下開心回憶。本站曾報導，一名媽媽帶孩子到台北101遊玩時，面對孩子想吃要價290元的糖葫蘆，雖然一度猶豫，最後仍決定買下，直言不想為了這筆花費破壞出遊心情，貼文曝光後也獲得不少網友認同。