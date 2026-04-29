比黃金保值？狗拆20年舊按摩椅遭「索賠12萬」 惡房東開價網看傻：讓他告

隨著就學與就業人口流動增加，租屋需求持續攀升，各類「租屋糾紛」也層出不窮。近期就有一名網友分享，自己在租約即將到期之際遇上一件相當尷尬的狀況，沒想到房東的處理方式讓他當場傻眼，甚至直呼像是被「強買強賣」，貼文曝光後也立刻引發網友熱議與討論，甚至有人直指又見「惡房東」爭議。

原PO在Threads發文指出，租屋期間家中寵物不慎把房東留下的按摩椅拆壞，而這張椅子當初其實是房東因「懶得搬走」才暫時留在屋內。他一開始也表明願意負責，並主動聯絡房東協調賠償，沒想到對方直接以當年購入價11萬元作為基準，並要求連同下個月房租一併支付共12萬元，讓他相當錯愕。原PO補充，該按摩椅已存放約20年，認為以原價求償並不合理，曾提出願意購買二手替代品或協商金額，但對方態度強硬，讓他進退兩難。

貼文曝光後，不少網友替原PO抱不平，直言這樣的要求過於誇張，甚至開玩笑說「按摩椅比黃金還保值」。也有人吐槽房東的邏輯，反問「那房子也能照當年價格賣嗎？」還有人認為，房東將物品留在租屋處，本就不應全由房客負責維護，認為責任歸屬有待商榷。

另一方面，也有較理性的網友提供建議，指出多數家電產品都會隨時間折舊，20年的舊物不可能以原價計算，建議可查詢同型號的二手市價作為參考，或透過調解、法律途徑處理。不少人直言「讓房東告」，認為進入司法程序反而能釐清合理賠償範圍；也有人提醒，若未列入租約設備清單，房客未必需負完全責任，但仍建議雙方先行溝通，以降低衝突。

除了家具與設備的賠償爭議外，被房東行為困擾的案例也屢見不鮮。本站曾報導，有女網友分享自己遇上情緒不穩的房東，短短幾天內便因監控與訊息騷擾而搬離，甚至留下心理陰影。在租屋市場持續活絡的情況下，無論是房東或房客，事前釐清責任與設備狀況都顯得格外重要，遇到爭議時，若能理性溝通並分清權責關係，往往更有助後續協調。