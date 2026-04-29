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室友說「東西可共用」只是客套？她頻繁使用被冷眼 網點破癥結：要懂分寸

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，室友起初大方表示許多物品可以共用，沒想到相處一段時間後態度卻出現轉變，引發熱烈討論。 示意圖／AI生成
網友分享，室友起初大方表示許多物品可以共用，沒想到相處一段時間後態度卻出現轉變，引發熱烈討論。 示意圖／AI生成

不少人為了減輕房租負擔，會選擇與室友合租，但因生活習慣不同，若事前未釐清界線，往往容易產生摩擦。一名網友就分享，室友起初大方表示許多物品可以共用，沒想到相處一段時間後態度卻出現轉變，引發熱烈討論。

該名網友在Dcard「心情板」發文指出，室友一開始曾表示，像吹風機、廚具甚至部分日用品都可以一起使用，因此她也依照這樣的默契使用對方物品。

然而最近卻明顯感受到對方開始擺臉色，例如她用完沒有立刻收好時，室友會露出不悅神情；或是使用頻率較高時，對方態度也變得冷淡，但始終沒有直接開口說「不要用」，讓她困惑直呼，「我真的有點搞不懂界線在哪…」。

原PO也坦言，現在變得相當兩難，「不用好像太見外，用了又覺得好像踩到地雷」，因此忍不住詢問網友，「是我沒分寸，還是她其實只是不好意思講清楚？」

貼文曝光後，引來不少網友留言。有網友認為，一開始多半只是出於客氣與善意，後續仍需看彼此互動是否對等，「如果我室友分我東西一起用，我一定也會買些吃的給他，或是分他用一些東西啊」、「原來真的有人會把客套話、場面話當真…」；也有人直言，「人家客氣借給妳是禮貌，不是永久跟妳共用欸」，建議若使用頻率高，應自行添購。

另有網友提醒，「可以用、偶爾用、應急用，不是讓妳都用、頻繁用、一直用」，認為應拿捏分寸，避免造成對方困擾。

室友 房租 租屋

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