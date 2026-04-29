台北外食破百成常態？網問「百元以內能吃什麼」 鄉民點名4家店

台北外食越來越貴，百元內吃一餐幾乎成為「時代的回憶」。近日一名網友在PTT發文感嘆，過去在南部生活時，一餐50元就能解決，不論是雞腿便當、雞肉飯加滷肉飯，甚至早餐套餐都相當親民；但北漂到台北後，近年來餐費不斷上漲，如今便當幾乎全面突破100元，讓他忍不住發問「台北市一餐還能壓在100以內嗎」。

原PO表示，以前在南部生活時，曾買過一個手槍雞腿便當50元，或者一大一小的雞肉飯和滷肉飯總共50元，去早餐店點套餐也是一份50元。後來到台北生活，前幾年還可以一餐控制在100元以內，最近卻發現餐費都壓不下來，除非點10個鍋貼或者到早餐店買正餐來吃，否則不管店家地段偏僻與否，隨便一個便當幾乎都超過100元，好奇「台北現在吃一餐還能100元以內嗎」？

貼文一出立刻引發共鳴，不少網友直言「菜飯都95元了」、「這一定要有電鍋自己煮才會有辦法，大潤發生雞腿一隻就要50」。有網友提解方，「麥當勞1+1×2」、「鬍鬚張便當不用100啊」、「全聯的便當啊」、「台鐵便當啦」、「超商便當89元起」、「八方啊只剩八方」、「飯糰加茶葉蛋，重回學生年代」。

有網友指出，想把餐費控制在百元以內並非不可能，但是需要找找看，且可能會吃不飽，建議可以去「菜市場看看」、「三餐都吃學校附近的餐車可能有機會」、「去吃大學餐廳」、「肉羹麵加蛋再一份燙青菜，剛好100」。

本站曾報導，鬍鬚張在今年1月12日起，魯肉飯便當與雞肉飯便當自85元調整為89元；「小碗飄香飯」由66元調整為71元，這款餐點不光吃得到招牌魯肉飯，還附有半顆魯蛋、筍絲、時蔬等配菜。

至於台鐵便當的部分，台鐵公司表示，雖然經典款的60元排骨便當目前僅中南部、花東地區有提供，但是北部的車站可以買到價格落在80至120元之間的便當。

目前全聯福利中心販售的便當價格落在60到99元之間；至於麥當勞推出的「1+1星級點」有50元和69元兩種組合。另外，四大超商也有販售多款百元以下的飯麵料理。