快訊

「花生零關稅滅農說」被批選舉炒作 張麗善轟陳駿季：滿腦子都政治

連假前小確幸！ 國際珍奶日「買一送一」懶人包 超商買2送2、這家加1元多一件

嵐解散倒數1個月！大野智被拍與舊愛密會 女方深夜待家中2小時

聽新聞
0:00 / 0:00

變常看到！台女「赴日旅遊2舉動」惹怒當地人：見識本性了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為涉谷街頭。（中通社）
圖為涉谷街頭。（中通社）

台灣人喜歡到日本旅遊，但有些禮儀問題還是要多加留意。近期有日本網友抱怨，最近越來越常看到外國遊客不管交通安全，直接無視燈號在路上拍照，看了覺得「有點可怕」，引發當地民眾關注，也讓一票台灣網友直搖頭。

該名日本網友在threads上發文指出，這類情況近期似乎有增加趨勢，認為該舉動很危險，可能會嚇到駕駛，質疑拍照者「難道看不到周圍環境嗎？」，還是覺得「這舉動沒什麼？」

網友發文也附上多張貼圖，第一張照片的女子在斑馬線附近擺拍，她開心的把手伸直延伸比YA，但明顯頭上的燈號為「綠燈」；第二張和第三張的女子則是同樣也是在馬路邊取景拍攝。

此文一出後，日本人也痛批，「自從中國遊客減少後，終於開始見識本性了」、「最近台灣遊客好像越來越多，但說實話，我看到很多惱人的事情」、「很可怕，怎麼可以不顧自己的安全，打擾別人。」

除了交通安全問題外，網友還發現該當事人其實是累犯，她過去有許多的照片都是將「腳放在椅子上取景」，也引發另一波批評。

文章讓一票台灣人搖頭，「不太懂在馬路上拍照的用意是...？」、「真的好丟臉⋯⋯」、「她完全是穿鞋踩椅子和沙發的慣犯」、「紅到日本，傻眼還到處踏椅真的不行」、「拜託別這樣」、「真的很丟臉，還有臉笑對岸，結果素質差不多」。

但也有人翻出原PO過去的貼文，認為其言論帶有針對台灣的意味，指出原本只需針對個別遊客的不當行為加以批評，卻刻意提到中國遊客減少，甚至附上中華民國國旗，容易引發其他解讀。

延伸閱讀

哪些國家不想去第二次？一票網友狂指「2熱門地」：跟台灣根本超像

壞習慣帶出國！台灣球迷拍照舉動惹怒日本人 網嘆：中職一堆

台灣人才懂？外國客聽1音樂往外衝秒傻眼 一票人加碼曝「在地潛規則」

在日本地鐵穿拖鞋超突兀？他實測全站「只有自己」 網搖頭：地點是關鍵

相關新聞

世界看見台灣！公車駕駛崩潰哭喊「為什麼要欺負司機」登CNN

搭公車是民眾日常，有位網友日前在Threads分享一段主題為「欺負司機」的影片，公車上一位婦人要下車，司機認為沒按下車鈴，因此未靠站，雙方大聲爭執，司機情緒崩潰，趴在方向盤哭喊著「為什麼要欺負司機」，

變常看到！台女「赴日旅遊2舉動」惹怒當地人：見識本性了

台灣人喜歡到日本旅遊，但有些禮儀問題還是要多加留意。近期有日本網友抱怨，最近越來越常看到外國遊客不管交通安全，直接無視燈號在路上拍照，看了覺得「有點可怕」，引發當地民眾關注，也讓一票台灣網友直搖頭。

淡水沙崙海灘驚見拍「煙火婚紗」！攝影助理稱難拒絕挨轟 最高可罰15萬

新北市淡水區「沙崙海水浴場」近日傳出新人拍攝婚紗照時，在海邊施放煙火與仙女棒，引發現場濃煙瀰漫，畫面曝光後在Threads掀起熱議。多名網友指出，類似情況「已非第一次」，疑為特定婚攝團隊多次操作拍攝同

日本黃金週出遊注意！西瓜卡「這限制」恐出不了站 地獄級連鎖狀況等著你

日本黃金週即將到來，今年從4月29日至5月6日，為期八天。這段期間是日本國內旅遊的高峰，不少人會刻意避開此時前往日本。一名曾任職於車站的日本網友提醒，黃金週出遠門時有一件「絕對不能做的事」，引發熱烈討

客製到懷疑人生！訂單備註列滿「不要清單」 老闆看傻：你要吃什麼啦？

一張訂單備註掀起熱議！有餐飲業者近日在社群平台分享，接到一筆「字數爆炸」的客製化訂單，備註欄密密麻麻列出一長串「不要」清單，從胡蘿蔔、木耳、山藥、青椒、洋蔥、胡椒粉幾乎全數避開，甚至連深綠菜、茄子等常

「邊岩人」夫妻爆紅！雞婆網友狂幫未來小孩取名

一名網友近日分享新婚喜訊，卻因雙方罕見姓氏意外掀起話題。該網友在Threads上貼出與配偶的身分證照片，開心寫下「我們結婚啦」，畫面中可見男方姓「岩」、女方姓「邊」，少見姓氏組合立刻引發大量網友關注與

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。