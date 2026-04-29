變常看到！台女「赴日旅遊2舉動」惹怒當地人：見識本性了

台灣人喜歡到日本旅遊，但有些禮儀問題還是要多加留意。近期有日本網友抱怨，最近越來越常看到外國遊客不管交通安全，直接無視燈號在路上拍照，看了覺得「有點可怕」，引發當地民眾關注，也讓一票台灣網友直搖頭。

該名日本網友在threads上發文指出，這類情況近期似乎有增加趨勢，認為該舉動很危險，可能會嚇到駕駛，質疑拍照者「難道看不到周圍環境嗎？」，還是覺得「這舉動沒什麼？」

網友發文也附上多張貼圖，第一張照片的女子在斑馬線附近擺拍，她開心的把手伸直延伸比YA，但明顯頭上的燈號為「綠燈」；第二張和第三張的女子則是同樣也是在馬路邊取景拍攝。

此文一出後，日本人也痛批，「自從中國遊客減少後，終於開始見識本性了」、「最近台灣遊客好像越來越多，但說實話，我看到很多惱人的事情」、「很可怕，怎麼可以不顧自己的安全，打擾別人。」

除了交通安全問題外，網友還發現該當事人其實是累犯，她過去有許多的照片都是將「腳放在椅子上取景」，也引發另一波批評。

文章讓一票台灣人搖頭，「不太懂在馬路上拍照的用意是...？」、「真的好丟臉⋯⋯」、「她完全是穿鞋踩椅子和沙發的慣犯」、「紅到日本，傻眼還到處踏椅真的不行」、「拜託別這樣」、「真的很丟臉，還有臉笑對岸，結果素質差不多」。

但也有人翻出原PO過去的貼文，認為其言論帶有針對台灣的意味，指出原本只需針對個別遊客的不當行為加以批評，卻刻意提到中國遊客減少，甚至附上中華民國國旗，容易引發其他解讀。