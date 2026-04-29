聽新聞
0:00 / 0:00
「丸」字寫錯幾十年？孩子作業驚見正確寫法 網嚇傻：曼德拉效應
從小學寫字，不少人自認常用字早已滾瓜爛熟，沒想到近日卻有家長在陪孩子寫作業時，意外被一個簡單的「丸」字震撼，直呼自己可能寫錯好多年，貼文曝光後掀起熱烈討論。
一名網友近日在Threads發文表示，孩子正在練習簿上練寫「丸」字，他檢查時赫然發現，教材上的字形竟和自己從小學的不一樣。原本印象中，中間那一點應該要往外穿出，沒想到課本版本卻沒有，讓他忍不住驚呼：「什麼時候『丸』這個字，那個點不用超過撇？」
貼文曝光後迅速引發共鳴，不少網友留言表示，「我83年的，我記憶中的『丸』也是凸出去的欸」、「大班到小一會有很多字讓你震驚，我常常都在回想，以前國語是這樣寫嗎」、「絕對是後期才改的」、「這教育部真的是」、「丸蛋，曼德拉效應（集體記憶出現不符合史實的內容）」。
也有熟悉字體規範的網友解釋，「丸」字目前教育體系採用的是標準字寫法，中間筆畫不穿出；至於許多人熟悉的「穿出去」版本，則屬常見異體字或手寫習慣，因此不能完全算錯，但若在考試、書法比賽或正式教材中，仍以標準字形為主。
實際查詢《重編國語辭典修訂本》，可見「丸」字筆畫為3畫，部首為「丶」，教育部現行採用標準寫法，確實為中間筆畫不穿出的版本。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。