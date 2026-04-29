快訊

都18歲了！全台69大專校院宿舍還有宵禁 學團轟「什麼辦學特色」

1億元不夠！黃仁勳天價維安費 揭CEO遇襲風險飆升3關鍵

報案被要求「脫到剩內衣」拍照！高雄警偷拍女性合成裸女 至少6人受害

聽新聞
0:00 / 0:00

「丸」字寫錯幾十年？孩子作業驚見正確寫法 網嚇傻：曼德拉效應

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有家長在陪孩子寫作業時，意外被一個簡單的「丸」字震撼，直呼自己可能寫錯好多年。 圖／AI生成
近日有家長在陪孩子寫作業時，意外被一個簡單的「丸」字震撼，直呼自己可能寫錯好多年。 圖／AI生成

從小學寫字，不少人自認常用字早已滾瓜爛熟，沒想到近日卻有家長在陪孩子寫作業時，意外被一個簡單的「丸」字震撼，直呼自己可能寫錯好多年，貼文曝光後掀起熱烈討論。

一名網友近日在Threads發文表示，孩子正在練習簿上練寫「丸」字，他檢查時赫然發現，教材上的字形竟和自己從小學的不一樣。原本印象中，中間那一點應該要往外穿出，沒想到課本版本卻沒有，讓他忍不住驚呼：「什麼時候『丸』這個字，那個點不用超過撇？」

貼文曝光後迅速引發共鳴，不少網友留言表示，「我83年的，我記憶中的『丸』也是凸出去的欸」、「大班到小一會有很多字讓你震驚，我常常都在回想，以前國語是這樣寫嗎」、「絕對是後期才改的」、「這教育部真的是」、「丸蛋，曼德拉效應（集體記憶出現不符合史實的內容）」。

也有熟悉字體規範的網友解釋，「丸」字目前教育體系採用的是標準字寫法，中間筆畫不穿出；至於許多人熟悉的「穿出去」版本，則屬常見異體字或手寫習慣，因此不能完全算錯，但若在考試、書法比賽或正式教材中，仍以標準字形為主。

實際查詢《重編國語辭典修訂本》，可見「丸」字筆畫為3畫，部首為「丶」，教育部現行採用標準寫法，確實為中間筆畫不穿出的版本。

教育部

延伸閱讀

家長狂幫孩子請假出國玩 國小老師傻眼：現在已成常態？

「邊岩人」夫妻爆紅！雞婆網友狂幫未來小孩取名

國三女兒沉迷滑手機 媽沒收驚見駭人對話網急勸：快報警

相關新聞

世界看見台灣！公車駕駛崩潰哭喊「為什麼要欺負司機」登CNN

搭公車是民眾日常，有位網友日前在Threads分享一段主題為「欺負司機」的影片，公車上一位婦人要下車，司機認為沒按下車鈴，因此未靠站，雙方大聲爭執，司機情緒崩潰，趴在方向盤哭喊著「為什麼要欺負司機」，

「丸」字寫錯幾十年？孩子作業驚見正確寫法 網嚇傻：曼德拉效應

從小學寫字，不少人自認常用字早已滾瓜爛熟，沒想到近日卻有家長在陪孩子寫作業時，意外被一個簡單的「丸」字震撼，直呼自己可能寫錯好多年，貼文曝光後掀起熱烈討論。

走訪百國…苦苓列「10國」可以不用去 網見理由平反：這幾國值得

知名作家苦苓以走遍百國的旅遊經歷聞名，近日在臉書貼出一份「真的可以不用去的國家」黑名單，坦言是冒著「破壞國際關係、被旅遊業訐譙」的風險發文，直白點評各國特色與缺點，引發網友熱議。

變常看到！台女「赴日旅遊2舉動」惹怒當地人：見識本性了

台灣人喜歡到日本旅遊，但有些禮儀問題還是要多加留意。近期有日本網友抱怨，最近越來越常看到外國遊客不管交通安全，直接無視燈號在路上拍照，看了覺得「有點可怕」，引發當地民眾關注，也讓一票台灣網友直搖頭。

淡水沙崙海灘驚見拍「煙火婚紗」！攝影助理稱難拒絕挨轟 最高可罰15萬

新北市淡水區「沙崙海水浴場」近日傳出新人拍攝婚紗照時，在海邊施放煙火與仙女棒，引發現場濃煙瀰漫，畫面曝光後在Threads掀起熱議。多名網友指出，類似情況「已非第一次」，疑為特定婚攝團隊多次操作拍攝同

日本黃金週出遊注意！西瓜卡「這限制」恐出不了站 地獄級連鎖狀況等著你

日本黃金週即將到來，今年從4月29日至5月6日，為期八天。這段期間是日本國內旅遊的高峰，不少人會刻意避開此時前往日本。一名曾任職於車站的日本網友提醒，黃金週出遠門時有一件「絕對不能做的事」，引發熱烈討

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。