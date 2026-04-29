走訪百國…苦苓列「10國」可以不用去 網見理由平反：這幾國值得

知名作家苦苓以走遍百國的旅遊經歷聞名，近日在臉書貼出一份「真的可以不用去的國家」黑名單，坦言是冒著「破壞國際關係、被旅遊業訐譙」的風險發文，直白點評各國特色與缺點，引發網友熱議。

苦苓表示，這份名單是根據自己實際走訪上百國的經驗比較整理而成，共列出10個國家，包括汶萊、斐濟、寮國、朝鮮、白俄羅斯、孟加拉、衣索比亞、安道爾、斯洛伐克與北馬其頓，並強調「是以去過的國家相比」，未造訪地區不在評論範圍。

在東南亞與大洋洲部分，他直言汶萊「真的沒什麼好看」，除非對煉油工廠或科學館有興趣；斐濟雖有海灘與椰子樹，但他認為不值得特地遠行；寮國則被形容為「沒有什麼東西是附近其他東南亞國家沒有的」，可忽略不計。

談到政治與社會氛圍，苦苓點名朝鮮入境即被沒收手機、安排向領導人銅像行禮，直指是「全世界最假的國家」；白俄羅斯則被他評為「景色不如俄羅斯、美女不如烏克蘭」，旅遊吸引力有限。

此外，他提到南亞國家孟加拉與非洲國家衣索比亞因貧困問題，讓人「看了很難過，難過到哪裡都不想去」，除非是有特別目的才會考慮造訪。至於歐洲地區，他認為安道爾國土過小、功能偏向購物；斯洛伐克在歐洲各國中相對沒有亮點，與鄰近捷克相比難留下深刻印象；北馬其頓部分古蹟為新建，觀光價值有限。

貼文引來熱烈討論，有網友替斐濟平反，指出「斐濟是一個潛水的好地方，海底景色很美，可以看餵飼鯊魚」，也有人分享「衣索比亞是非洲還保存最多的少數民族國家，而且也是非洲最美麗的國家，只是很費錢」、「斯洛伐克很美啊，去年9月才玩回來」、「寮國的龍坡邦（北部歷史名城）有不少歐美觀光客，去了之後我覺得還不錯啊」。

有網友表示，「我完全不用擔心，因為根本輪不到這些國家」、「台灣護照不能進入的國家還是不列入」、「謝謝苦苓大師提供旅遊經驗，為大家省了錢，而您花了自己的錢，得到寶貴的心得」、「太晚看到大師提點，還真去了兩個，ㄧ切如您所示，不如不去」。