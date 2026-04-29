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淡水沙崙海灘驚見拍「煙火婚紗」！攝影助理稱難拒絕挨轟 最高可罰15萬

聯合新聞網／ 綜合報導
淡水沙崙海灘近期出現新人拍婚紗在海邊放煙火，引發批評。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage
淡水沙崙海灘近期出現新人拍婚紗在海邊放煙火，引發批評。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage

新北市淡水區「沙崙海水浴場」近日傳出新人拍攝婚紗照時，在海邊施放煙火與仙女棒，引發現場濃煙瀰漫，畫面在Threads曝光後掀起熱議。多名網友指出，類似情況「已非第一次」，疑為特定婚攝團隊多次操作拍攝同一效果所致。

從流傳影片可見，沙灘上煙霧四散，幾乎遮蔽了原本的天際線，不少在場民眾直言「完全影響他人」、「像在辦儀式」，也有人批評這樣的拍攝行為「自私、沒公德心」，引起衝浪與遊憩民眾不滿，認為此舉破壞了海邊環境與公共空間品質。

針對爭議，一名自稱該團隊攝影助理的網友留言表示，其實拍攝團隊「並不想使用煙火」，但在服務業壓力下，往往需配合客戶需求，「只要不是危及生命的要求，多半難以拒絕」，否則可能面臨客訴，甚至失去工作機會。他呼籲，若現場民眾「可以大聲喊出來，工作人員會非常真誠地跟您說聲抱歉，與此同時，客人也會感到一點不妥，也可以儘早喊停這項作業」。

然而，該攝影助理的說法未能平息批評聲浪。不少網友認為，專業團隊本應主動評估風險與適法性，而非將責任轉嫁給消費者，「不是應該喊之前，自己就要先內部評估嗎？新人付錢就甘願當奴才？」也有人指出，海灘屬公共空間，燃放煙火可能涉及違規，建議目擊者可向相關單位檢舉。

也有網友點出，近年婚紗攝影越來越浮誇，但在影像後製技術成熟的情況下，未必需要實際點燃煙火就能達成效果，呼籲無論新人或攝影團隊，應兼顧創意與公共利益，避免為追求畫面效果而影響他人的權益。

沙崙海灘 禁止燃放爆竹煙火

對此，新北市消防局過去曾就表明，該區域屬公告「禁止燃放爆竹煙火」地點，民眾切勿以身試法。

消防局指出，沙崙海灘由於鄰近住宅區，基於公共安全與環境考量，原則上全面禁止任意施放煙火。依據爆竹煙火管理條例規定，違規施放者可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰；若引發火警或造成危害，責任將更加嚴重。

消防局也透露，該地區過去仍有民眾違規施放煙火遭查獲，甚至出現煙火被沒入的案例，因此持續加強巡邏與取締力度。由於沙崙海灘為熱門觀光與休憩地點，相關檢舉案件不在少數。

婚紗照 煙火 淡水 沙灘

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