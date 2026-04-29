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日本黃金週出遊注意！西瓜卡「這限制」恐出不了站 地獄級連鎖狀況等著你

聯合新聞網／ 綜合報導
一名曾任職於車站的日本網友提醒，黃金週出遠門時有一件「絕對不能做的事」，引發熱烈討論。 示意圖／AI生成
一名曾任職於車站的日本網友提醒，黃金週出遠門時有一件「絕對不能做的事」，引發熱烈討論。 示意圖／AI生成

日本黃金週即將到來，今年從4月29日至5月6日，為期八天。這段期間是日本國內旅遊的高峰，不少人會刻意避開此時前往日本。一名曾任職於車站的日本網友提醒，黃金週出遠門時有一件「絕對不能做的事」，引發熱烈討論。

臉書粉專「魚漿夫婦」引用該名前車站人員的貼文指出，若打算長距離移動，千萬不要以為只要在西瓜卡儲值2萬日圓（約新台幣4600元），就能一路搭車回到老家所在的縣市。很多人興沖沖刷卡進站、準備搭乘長途列車，最後卻會遇到一個尷尬情況「到了目的地卻出不了站」，這也是車站人員經常看到的問題。

每逢大型連假，「IC卡跨區使用」導致卡在閘門的情況屢見不鮮。不少旅客因此氣憤表示，「明明餘額有2萬，為什麼出不去！？」但其實像西瓜卡這類交通IC卡，原則上無法跨越不同營運區域使用，例如從JR東日本跨到JR東海。

一旦不小心跨區使用，往往會面臨幾種令人崩潰的情境：在目的地閘門被直接擋下、不得不前往人潮擁擠的補票窗口排長隊，甚至在連假期間等待時間長到像在排遊樂設施。原本愉快的旅程才剛開始，全家人就已經疲憊不堪。因此，進行長距離移動時，建議事先購買紙本車票，或使用新幹線專用的無票服務。

「魚漿夫婦」也提醒，西瓜卡並非能暢行無阻的「魔法卡」，出發前先確認車票與路線，才能確保旅途順利、假期平穩。

網友紛紛留言表示，「更麻煩的是，還要將Suica拿回去解鎖才能繼續乘車用」、「突然覺得悠遊卡或一卡通哪裡都能『嗶』好像也不錯…」，有網友則分享，前幾週從靜岡縣沼津站搭到上野，也遇到出不了站的情況，「還要去人工櫃檯解鎖，然後付現金」。

也有網友進一步說明，Suica和Pasmo本身確實是全國通用，只要是支援IC卡的地方幾乎都能使用。不過，即使同屬JR，各地區其實是獨立營運與結算，可視為不同公司運作，「想像成JR轉乘東武鐵道需要重新嗶卡，這樣就很合理了」。

另有網友補充，一些郊區地段原本就不支援IC卡，主要因為人流較少、建置系統成本較高。不過整體而言，現在的普及程度已比過去大幅提升。早期甚至每到一個縣市，就得購買當地專用的交通卡（例如九州的熊本卡），「現在還是比之前進步很多了」。

日本 新幹線 黃金周 旅遊

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