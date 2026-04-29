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世界看見台灣！公車駕駛崩潰哭喊「為什麼要欺負司機」登CNN

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世界看見台灣！公車駕駛崩潰哭喊「為什麼要欺負司機」登CNN

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為公車司機示意圖。圖/ingimage
圖為公車司機示意圖。圖/ingimage

公車是民眾日常，有位網友日前在Threads分享一段主題為「欺負司機」的影片，公車上一位婦人要下車，司機認為沒按下車鈴，因此未靠站，雙方大聲爭執，司機情緒崩潰，趴在方向盤哭喊著「為什麼要欺負司機」，這段影片不只在Threads上流傳，後來還登上了CNN

根據影片，公車過站不停，婦人堅持有刷悠遊卡也有按下車鈴，但司機告知「阿姨妳是刷卡耶，妳沒按下車鈴，我怎麼會知道！」，雙方在車上吵起來，婦人嗆司機「不要那麼大聲」，司機一度氣到喊要「叫警察」、「不要欺負司機，司機有心臟病」，但婦人也強硬回擊「我也有心臟病，我有去開刀捏」。

影片最後司機情緒潰堤，直接趴在方向盤上放聲大哭：「為什麼要欺負司機啊，明明就沒有按。」周圍乘客也幫忙緩頰，婦人才放軟態度，連說「好好好，拍謝拍謝，我有按...但沒亮」。

這段影片引起網友熱議，甚至登上CNN。CNN指出，台北一位公車司機與乘客爭執，最後淚流滿面大崩潰。顯示公車司機工作時壓力很大，既要應對塞車、道路設計難題，又要保障乘客安全，工作很辛苦。隨著事件引起討論，公車業者也表示，已安排讓司機先放2天假，並接受心理上的輔導，之後回來上班也會送上紅包慰問打氣。

台灣奧客弄哭公車司機的新聞，紅到國際媒體，網友也看傻，「這能上CNN?」、「留台灣鯛看」。

不少司機有同感，「這是司機日常，搭車不招手，招手不搭車，下車不按鈴，按鈴不下車，很多乘客把刷卡當作下車鈴」、「當司機會通靈喔！」、「必須讓新聞報導出來，讓大家看看現在的公車駕駛到底壓力多大，讓主管機關跟坐辦公室吹冷氣的高官了解一下基層。」

有網友力挺司機，「這司機，智商高，就是要這樣子」、「我猜司機是真的哭了，這個方法不錯，可以提供給其他司機使用」、「支持不要內耗直接發瘋…反而覺得司機這反應是很勇的表現，嚇死那些小人」、「司機大哥您辛苦了，這就是公車駕駛日常，真心覺得您可以再找更適合的工作，讓自己快樂一點身體更健康，保重身體」、「司機真的很辛苦，我坐公車都會說謝謝」。

CNN 公車 乘客 情緒

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