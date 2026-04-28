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「邊岩人」夫妻爆紅！雞婆網友狂幫未來小孩取名

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日分享新婚喜訊，卻因雙方罕見姓氏意外掀起話題。示意圖／ingimage
一名網友近日分享新婚喜訊，卻因雙方罕見姓氏意外掀起話題。示意圖／ingimage

一名網友近日分享新婚喜訊，卻因雙方罕見姓氏意外掀起話題。該網友在Threads上貼出與配偶的身分證照片，開心寫下「我們結婚啦」，畫面中可見男方姓「岩」、女方姓「邊」，少見姓氏組合立刻引發大量網友關注與討論。

貼文曝光後迅速在網路發酵，不少網友發揮創意留言，替兩人未來小孩取名，甚至延伸出各種趣味聯想。例如有人笑稱「家族群組可以叫邊岩人」、「你們家算是一種邊岩地帶嗎」，也有人建議「生兩個孩子，一個跟爸爸姓、一個跟媽媽姓」，還有人直接幫忙取名如「邊沐」、「岩究生」、「岩書姬」、「邊數十」、「岩羅王」等，留言區充滿幽默氣氛。

對於意外爆紅，原PO事後也發文回應，表示自己平時並不常發文，當天只是單純想透過IG與朋友分享結婚喜訊，沒想到內容會被同步到Threads並引發關注，「也沒想到會到這種程度」。他感謝網友祝福，也笑稱「謝謝大家幫我跟我老婆以後生的小孩的名字都想好了」。

少見姓氏也常在生活中引發各種趣味誤會與討論，本站曾報導，先前有網友在社群平台分享自己姓「蟻」，但卻常被誤認為姓「螞」，無論是上學、到戶政事務所辦事或經營網拍，都常遇到姓名被誤寫的情況，引發共鳴。類似情況也不少見，有人提到姓「闕」時，常被誤稱為「關小姐」，甚至電話訂位時乾脆改用丈夫姓氏，以避免被寫錯；也有網友分享，曾遇過姓「閻」的同學，直呼「氣勢很霸氣」，還有人見過姓「羊」與「宰」等罕見姓氏，讓不少人驚嘆台灣姓氏多元又充滿趣味。

結婚 姓氏

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