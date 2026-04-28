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客製到懷疑人生！訂單備註列滿「不要清單」 老闆看傻：你要吃什麼啦？

聯合新聞網／ 綜合報導
便當示意圖。圖／Ingimage
便當示意圖。圖／Ingimage

一張訂單備註掀起熱議！有餐飲業者近日在社群平台分享，接到一筆「字數爆炸」的客製化訂單，備註欄密密麻麻列出一長串「不要」清單，從胡蘿蔔、木耳、山藥、青椒、洋蔥、胡椒粉幾乎全數避開，甚至連深綠菜、茄子等常見配菜也全被剔除，讓老闆看完忍不住嘆「客製到懷疑人生」。

原PO在Threads發文表示，這張訂單的備註長到彷彿在「考驗閱讀能力」，內容寫了滿滿一整張，「我差點懷疑在玩Bingo」。更讓人傻眼的是，客人最後還補上一句「正常那份都正常」，兩份餐點前後差異極大，讓他直言看完自己差點變得不正常，內心只剩一個疑問「菜都猜透透了，那你要吃什麼啦」。

他坦言，對餐飲業者而言，最怕的其實不是忙碌，而是這類「需要停下來深度閱讀後理解」的訂單備註，因為只要一個不留神，誤放客人不能吃的食材，恐怕就會引發客訴。不過，他也補充，店內有同事對多種食材過敏，因此能理解客人可能有飲食限制，仍會盡量配合客製需求，「每一份客製，都是代表客人的信任」，只是看到如此長的備註，仍難免愣住。

他也幽默表示，「下次可以幫我留一樣可以放的菜嗎？不然我真的只能出主菜單點餐盒了」，不然若再刪下去，可能只剩高麗菜或菇類能出餐。

貼文曝光後，吸引大批網友與同行留言回應，不少人直言「如果只有一、二樣不吃就算了，這麼多樣會直接退單，因為只要不小心放錯一次，客訴接不完」、「其實退單就好，多賺一個奧客不會讓你多開幾間連鎖店」、「同為賣便當的，真的很無言，常見菜都不吃，不接單又給負評」、「之前做健康餐也遇過類似的，客人所有菜全不要，後來只有美生菜、玉米筍、番茄、豆芽」。

不過，也有網友出面表示，若店家無法客製，多半會選擇自行挑掉，「雖然覺得浪費食物，但真的無法強迫自己吞下去」、「我很挑食，也願意加價，但我就是不想都花錢買比較貴的餐費，還要看到不想看到的菜色」。

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