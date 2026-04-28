外國女友來台「買爆MIT」！網見清單1物驚訝：在大馬到底多紅？

外國人來台愛買什麼？近日有網友分享外國女友來台購物清單「要多台有多台」，清一色MIT，從3C產品、日用品到農會產品，無一不是台灣在地用品，文章瞬間釣出一票MIT愛用者，大讚女友「很會挑」，加碼分享好用的MIT產品。

該網友在Threads上分享馬來西亞女友來台購物清單，大讚「你比我還愛MIT」，從她分享的清單可看到台灣熱銷的Garmin、走路神鞋母子鱷魚、人氣行李箱萬國通路、刮痧用品、台牌飲食等。她進一步分享，有些是意外購入發現是台灣製，有些則是被網紅影片介紹而特意尋找。

原PO表示，Garmin是因為台灣買便宜、上架又快，才發現Garmin是台灣製；母子鱷魚拖鞋則是在逛街時看見，女友直說這牌的鞋她在馬來西亞很愛穿，事後發現是MIT；而益生菌和刮痧用品都是她長年使用和關注的台牌產品，台鹽鹼性水是因為看YouTuber Joeman在喝而購買，又因為烤玉米零食愛上農會食品。

一串介紹下來，網友驚訝該女友明明是外國人卻比台灣人還台，「台派外國人也太可愛」、「謝謝大馬人的欣賞，台灣人我也要去買」、「能找到農會的都是狠人」、「台灣的刮痧用品真的讚讚」、「3M牙線棒必買！量販店／超市都有」、「我跟日本先生在旅日的時候他不太買東西，來台灣也是爆買MIT」、「還有NET，WOKY（保溫杯），WIWI（涼感衣跟防寒的衝鋒外套都不錯）」。

不少人也訝異母子鱷魚在國外知名度頗高，「鱷魚拖原來這麼紅…」、「我馬來西亞的親戚要來台灣前，也在問我母子鱷魚拖鞋，到底在大馬是多紅」、「母子鱷魚拖鞋真的好穿。我去台灣也是努力找一堆MIT」、「母子鱷魚拖鞋一生推，耐用好穿到不行，夾腳拖久穿指縫不會痛，穿來農活爬樹也不會爆掉」、「最近也遇到一對馬來西亞情侶說來台買母子鱷魚，我都想去看看多好穿了」。

事實上，日前白沙屯媽祖進香時，母子鱷魚鞋也因底軟耐走引起討論，被香燈腳籲為「神鞋」之一，此外，轎班專用鞋「MIZUNO」、具厚軟鞋墊的HOKA等，也都是適合久走不易腳痛的品牌。