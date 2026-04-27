哪些國家不想去第二次？一票網友狂指「2熱門地」：跟台灣根本超像

台灣人非常喜歡出國旅遊，相關話題也時常在網路上引發討論。近期有網友在Dcard發文指出，台灣民眾普遍偏好前往日本、韓國、泰國及香港等地旅行。不過由於個人旅遊風格與偏好不同，部分地點可能會出現「去過一次就不再想回訪」的感受，而該篇貼文也引發討論，其中最多被點名的主要集中在南韓和香港兩地。

該名網友以新加坡為例指出，當地整潔、安全且交通便利，但因國土規模較小、消費相對較高，若停留數日後容易缺乏新鮮感，因此提出疑問，是否存在讓旅客產生「一次性旅遊體驗」的國家。

此文一出後，不少網友點名韓國與香港。選擇韓國的人表示，「可能我沒在追韓星，所以覺得普通」、「韓國人真的普遍沒水準」、「首爾，官方想賺觀光財但民間對觀光客態度超爛」、「韓國，超無聊，卸除韓劇kpop濾鏡就是很無聊的國家」、「韓國，幾乎跟台灣一模一樣」。

而選擇香港的人則覺得，「絕對是香港，找不到香港的任何一點優點欸，東西超貴品質又差、人又超兇」、「香港，物價高服務態度差，景點也都沒什麼看頭」、「我2位朋友說香港澳門，能玩的很少，主要就是吃東西」、「香港，東西貴又不一定好吃」。

也有人指出其他國家，「日本…表面和善用日語臭我們，都當作我們聽不懂」、「印度，別說一次，去都不敢去」、「比利時的布魯塞爾，超級無聊」、「中國，很吵、環境髒亂，觀光景點都要排隊，還會有沒有社會化的大媽插隊」、「希臘，環境髒亂，市容歐洲後段班」。

原PO後來也在留言補充，有發現一個規律，會被列入「不會再去第二次」的國家，通常不是因為不好玩，而是「CP值太低」。他也新增一個自己個人的雷點，就是在「國外自駕」，一開始會覺得浪漫，後來只覺得在陌生國家開車是壓力測試，不小心就會吃上罰單，結論就是「能搭車就不要自駕」。

此外也有網友討論過年紀越大後就只想去日本玩，表示小時候時去過美國南非、蜜月時去過義大利，後來幾乎都去亞洲國家。她認為日本不僅交通方便、食物美味、日幣又便宜，語言方面也不致於完全不通，加上現在不少店家都有自動機器可以結帳，根本不用跟人講話。

但也有一派人不贊成，認為越大越不想去日本玩，因為日本跟台灣真的太像，「雖然今年又要去日本，但明年真的不想再去了，大概只剩下滑雪吧。真有點無聊…」、「台灣人去那麼多次日本還不膩嗎？」、「日本現在太多觀光客，已經沒以前旅行感覺」、「越大越應該去更遠的」，普遍覺得日本沒什麼樂趣和新鮮感了。