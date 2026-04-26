學生放假、工廠遷走…北部知名大學商圈「大洗牌」 業者苦撐抗漲

大學周邊商圈向來以俗又大碗的學生美食著稱，但近年來大環境改變，讓依賴學生客群的餐飲業者面臨嚴峻考驗。位於新北市新莊區輔仁大學旁、素有「美食一條街」之稱的中正路514巷，近期就有餐飲業者無奈發聲，點出因學生假期長、物價狂飆與周邊重劃區工廠撤離等三大致命傷，導致2026年輔大商圈正面臨殘酷的「重新洗牌」，生意可說是越來越難做。

在輔大周邊經營餐廳的業者在臉書發文吐露苦水，直指現在大學周遭的餐飲業面臨多重夾擊。首先是「客源空窗期極長」，大學生每年的寒暑假長達4個月，若再加上其他國定假日與連假，一年當中至少有5個月以上的時間是沒有穩定學生客流的。

其次，讓業者喘不過氣的還有營運成本的飆升。原物料、水電、瓦斯與運費全面上漲，但在成本墊高的同時，周邊的租金卻依然「硬邦邦」居高不下，讓利潤空間被極度壓縮。

除了通膨與假期因素，該名業者更點出一個在地關鍵：「塭仔圳重劃區」的開發。輔大外圍的514巷過去不僅有學生客，還有周邊塭仔圳工廠帶來的勞工客源。然而，隨著重劃區啟動拆遷作業，大量工廠撤走，導致當地住戶與工作人口銳減，讓原本就仰賴薄利多銷的商圈雪上加霜。

面對如此艱難的大環境，該業者透露，自己目前仍咬牙「爭一口活著」，堅持不調漲價格以留住客源。他也語重心長地向周邊同業喊話，建議大家應盡早與房東重新協商，爭取減免租金並提早續約，以度過這段艱困的陣痛期。