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四月底飛日本24度卻冷到發抖 網曝保命穿搭：一天體驗四季

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊專家建議，赴日賞櫻或新綠季旅遊，應採取「洋蔥式」多層次穿搭，並必備防風外套以應對強風帶來的低體感溫度。圖／聯合報系資料照
旅遊專家建議，赴日賞櫻或新綠季旅遊，應採取「洋蔥式」多層次穿搭，並必備防風外套以應對強風帶來的低體感溫度。圖／聯合報系資料照

四月下旬的日本，正好是賞櫻季尾聲與新綠交替的時節，許多台灣旅客滿心期待地換上輕薄的春夏季服裝準備出國。然而，正在日本旅遊的網友卻發文「求救」，直呼當地的氣溫根本是「隨機播放」，早晚溫差極大且伴隨強風、大雨，不少人被冷到懷疑人生，甚至因此感冒。

一名女網友在Threads上發文急呼：「拜託！最近要來日本的請聽我說⋯厚外套一定要帶！！！」原PO表示，出發前看氣象預報顯示24度，以為天氣會很舒服，結果這幾天到了當地，氣溫竟突然驟降至13度，讓她直接冷到懷疑人生。

原PO更無奈指出，現在想在日本當地買厚外套也很困難，因為百貨商場的專櫃「全部都已經換季上夏裝了」。她形容近期的日本天氣完全是「冷、下雨、熱、再冷」的無限輪迴。

貼文一出，立刻引發眾多正在日本或剛回國的旅客共鳴。許多人留言分享慘痛經驗，「我懂！我被東京冷到直接旅程一半都在生病」、「剛從大阪回來，昨天還可以只穿長袖，現在是直接冷到爆掉」、「四月的日本天氣根本是隨機播放，早上短袖、中午防曬、晚上羽絨衣，一天體驗四季」。

更有在東京、北海道與福岡的旅客回報即時戰況，「上周去東京風超大，濕冷到跟台灣冬天一樣，還穿到發熱衣」、「晚上的札幌只有4度」、「這幾天人在福岡真的好冷」；也有網友分享穿搭守則，「洋蔥式穿法最保險！短袖＋針織外套＋有厚度的防風外套，正中午太陽直曬會熱，脫掉就好，但晚上起風絕對會冷到發抖。」

事實上，日本春季（3月至5月）的氣候確實充滿變數。根據日本旅遊網站整理的春季氣候特徵與穿搭指南，旅客需特別留意以下三大重點：

1.溫差極大：春季早晚與白天的溫差有時會超過10度，特別是4月常會出現「花冷」現象（櫻花盛開時氣溫突然變冷），建議採取「多層次穿搭（洋蔥式穿法）」，方便隨時穿脫。

2.各地氣溫差異顯著：日本國土南北狹長，同樣是4月，北海道札幌平均高溫僅11度，沖繩那霸則已高達25度。旅客須根據實際造訪的緯度來準備衣物。

3.強風多：春季受低氣壓影響，常有強風。即使氣溫標示15度，在強風吹拂下，體感溫度可能降至近5度，因此，「防風外套」是這個季節絕對不可或缺的保暖神器。

專家建議，4、5月前往日本旅遊的民眾，雖然白天偶有初夏的悶熱感，但行李箱中務必還是要備妥一件輕量羽絨外套或防風風衣，以免被突如其來的「花冷」打壞了旅遊興致。

日本 大阪 福岡 台灣 櫻花

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