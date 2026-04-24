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夜市內衣攤誰會買？愛好者讚CP值超高 他賣6年負債清光買2房

聯合新聞網／ 綜合報導
夜市、菜市場常有販售內衣褲的攤販。示意圖/ingimage
夜市、菜市場常有販售內衣褲的攤販。示意圖/ingimage

日前有民眾逛夜市時，看見一攤販售內衣褲、睡衣等貼身衣物的攤商，好奇真的會有女生在夜市買內衣褲嗎？文章曝光掀起熱議，有網友就透露自己的夫妻朋友，在夜市、菜市場賣內衣褲，年營業額高達近3千萬，「所以真的別小看夜市的市場以及菜市場」。

該名網友在threads上貼出一張照片，從圖中只見一攤販售內衣褲、睡衣的攤販，其中一區的內衣1件賣100元、內褲3件100元，讓原po好奇「真的會有女生在夜市買內衣褲嗎」。

文章曝光，許多人大讚CP值超高，既便宜又好穿，「根本就是服飾界的黑馬！人家都超級厲害」、「會買又便宜，而且內褲一個月換一批，內衣3個月換一批就對了」、「我的內褲都在夜市買的，超好穿」、「以前擺夜市隔壁大姐就是賣內衣的，生意還真的不錯，一件$100 而且尺寸錯了可以拿回來換」。

一名網友透露自己的夫妻朋友過去也在夜市、菜市場賣內衣褲，一年營業額高達近3000萬，經營6年從原本負債80萬，到現在擁有2間三房兩廳的透天別墅，35歲就過著退休人生，現在只剩經營一家店面與網路賣場，因此奉勸各位「真的別小看夜市及菜市場的市場」。

聯合新聞網也曾報導「隱形富豪藏身菜市場」，根據行政院總計處112年公布的調查資料，菜市場每攤年均收入169萬4千元，大約月收14萬，其中賣生鮮肉類的收入最高，年收入378萬9千元，相當於月薪31萬元；而利潤部分，平均每攤53萬3千元，生鮮肉類則是82萬3千元。

夜市 菜市場 內褲

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