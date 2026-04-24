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女遊客日旅館午睡！男房務按門鈴闖入「她躺床同意打掃」網驚呼母湯

香港01／ 撰文：謝茜嘉
圖為女子在旅館睡午覺示意圖，示意圖／Ingimage
圖為女子在旅館睡午覺示意圖，示意圖／Ingimage

女生出門在外要提高危險意識！有台灣女生於網上發文表示，在日本旅館躺床午睡時，遇到房務人員按門鈴，由於太累不想起床所以沒理會，沒想到房務人員直接進房詢問是否需要打掃，於是她就靜靜躺在床上觀看打掃過程，並拍下影片分享，笑言「我說沒關係你就清吧，我實在不想動」。 

網友紛紛驚呼，「這樣很危險！跟不認識的異性在房間裏，妳還躺在床上！萬一他起色心，妳逃不了」、「不懂做這種讓自己暴露於危險中的事，還要po網是什麼心態」、「正常人會請他們先出去，請他們半小時1小時再來清理啊」。 

該女生於Threads發文發片分享事件，指出「在日本的第5天，關於我實在是太累不想起床，房務人員一直按門鈴我都不理，沒鎖內鎖，所以他們就進來了，看到我就問我需不需要打掃，我說沒關係你就清吧，我實在不想動」。

網友紛紛驚呼危險，「妳真的完全不怕被怎了，完全沒安全意識」、「雖然妳同意清掃，但這個狀況一定要避免，下次別再這樣了，安全風險比妳想像的高很多」、「盡量避免這樣，因為打掃人員幾乎是外包公司，不是飯店所屬的員工，萬一出事很麻煩的，要小心安全」。

有網友分享遇過的尷尬情況，「我曾經穿着內褲，然後房務人員進來幫我收垃圾，到底是誰受的驚嚇比較大？」、「我遇過……是我在馬來西亞飯店洗澡，突然清潔員進來問我要不要打掃，都不確定對方有沒有看到我，那時沒拉簾子，發現有人進來才趕快拉」。

事件亦引來網友討論房務人員做法，「這有點誇張，房客還在房裏，硬是要整理？這該重新訓練了吧」。女生回覆網友留言時表示，她當時在午睡，室友人在外面，所以沒鎖內鎖，怕室友進不了房，而旅館沒提供掛牌，她當時不知道「請勿打擾」的按鈕怎麼按，於是發生這樣的事件，經網友提醒後已加強防範意識。

有在日本旅館當房務實習生的網友表示，「如果沒有特別和櫃檯說不用打掃，或是沒掛牌的話，我們會為了提供乾淨舒適的住宿環境，進行每日備品更換和打掃，進門前會慢慢的按鈴敲門呼叫客人是否在房間裏面，若是重複3次以上沒有反應就會開門進入房間，真的有客人在裏面的話就會詢問是否需要打掃」。

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文章授權轉載自《香港01》

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