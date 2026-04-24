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日本飯店水龍頭打開直接喝？當地人也不敢 苦主曝慘況：喝了拉3天

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人聽過日本水龍頭的水可以直接生飲。示意圖/ingimage
不少人聽過日本水龍頭的水可以直接生飲。示意圖/ingimage

台灣人喜愛到日本旅遊，多少都曾聽說「日本水龍頭的水可以直接生飲」，而近日有網友好奇，大家到日本旅遊時是否真的會直接飲用，引起網友們熱議，有人分享自身的慘痛經驗，直呼「大概日本人也不敢喝」。

該名網友在Threads發文詢問，聽說日本飯店水龍頭的水打開就能喝，但好奇大家去日本玩時，是否真的會直接飲用，還是會選擇去超商買瓶裝水來喝呢？

文章曝光，許多人分享喝過的經驗，「之前去東京住share house一個月，原本也是裝水龍頭的水，結果幾乎每天都在拉肚子」、「之前喝過飯店水龍頭的水，然後拉了3天的肚子」、「有喝過，也喝過公園的、溫泉的，最好喝的在熊本」、「我敢喝耶，因為我信任他們的飲水過濾系統」。

也有人表示就連當地人也不敢喝，「目前還沒遇過直接喝的日本人…包括同事們都是買瓶裝水/茶，就算可以喝但大概日本人也不敢喝」、「我住日的朋友都叫我千萬不要喝，他自己都買一堆大瓶水回家」、「水管幾十年沒換過了，日本人至少都會過濾水器才喝」、「以前的日本老師說水管老舊，所以他們還是會把水煮過再喝」。

美食旅遊粉專「周花花，甲飽沒」也曾討論過「大家在日本會生飲嗎？」，他透露自己屬於直接飲用派，某天還專程跑到南阿蘇，日本百名水之一的白川水源，目的之一就是為了想喝水，當地水質非常甘甜。當時遇到一組台灣遊客，對方見到水沒煮過竟可直接飲用，相當驚訝。他表示，旁邊的賣店甚至有單賣瓶子，讓你可以整瓶裝回家，直呼「沒喝真的很可惜耶」。

日本 飯店 飲水機 拉肚子

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