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壞習慣帶出國！台灣球迷拍照舉動惹怒日本人 網嘆：中職一堆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友呼籲來日本看球的台灣球迷「買哪裡坐哪裡」，不要為了拍照隨便移動位置。 圖／北海道日本火腿鬥士提供
一名網友呼籲來日本看球的台灣球迷「買哪裡坐哪裡」，不要為了拍照隨便移動位置。 圖／北海道日本火腿鬥士提供

世界棒球經典賽（WBC）掀起赴日看球熱潮，職棒開打後，不少台灣球迷會到日本球場，為在日職打拚的台灣選手加油打氣。一名網友發文，提到某些台灣球迷去北海道球場看球時，經常會為了拍照占用別人的座位，引起日本球迷的不滿，呼籲來日本看球的台灣球迷「買哪裡坐哪裡」，不要為了拍照隨便坐到空位中。

ES CON FIELD HOKKAIDO是北海道日本火腿鬥士主場球場，2023年正式啟用，位於北海道北廣島市，隸屬大型園區HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE。目前火腿隊內有3名台灣選手，分別是投手古林睿煬、孫易磊與捕手林家正，吸引許多台灣球迷關注。

一名網友在Threads發文，表示近期有很多台灣人來到ES CON FIELD HOKKAIDO看球賽，有些習慣必須改正。原PO描述，每當他買二手票坐到前排位置時，總有幾個座位是空著的，日本人的習慣是買哪裡的座位就坐哪裡，照相也坐在自己位置，但他曾看過有台灣球迷拿著單眼長鏡頭相機直接到前方空位坐下，甚至移動到網子前面拍照。

原PO表示，此位台灣球迷頻繁移動引起一位日本女球迷不滿，她直接用日文質問「你不是坐在這裡的吧？」，但台灣人明顯聽不懂，只用微笑回應；再看過台灣人的票券後，她生氣地指出台灣球迷的位置在三樓，於是該球迷只能摸摸鼻子離開了。

原PO呼籲，台灣人到日本看球務必要注意自己的形象，買哪個位置就坐在哪個位置看球，不要貪圖拍照方便而坐到前面的空位或來到網子前。

此文一出，不少球迷也感嘆隨意移動的確是台灣人不好的習慣，「台灣人就是這樣啊，難怪中職進去每個區塊都要看票根」、「這種人講不聽的啦，會覺得我在台灣這樣都沒事，我行我素」、「其實我在台灣也討厭這種人，賽後有些人喜歡跑到本後一排前面站著拍照或是拿應援物」。

也有網友好奇日本球場是否不會查票，為何會讓持有三樓票的人跑到網前？原PO回應，ES CON FIELD HOKKAIDO不像台北大巨蛋，是不會查票的，完全要靠球迷自主管理。

日職 日本火腿鬥士 北海道

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