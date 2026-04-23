上班族這天必請假？網喊「不是任性」：是對我媽的尊重

不少上班族會在生日當天向公司請假，就算不特別慶祝，也希望能好好放鬆一整天。一名網友因此好奇，大家是否會在生日這天「任性」請假，話題一出引發熱烈討論。

該網友在社群平台Threads發文提問，「大家在生日當天會很任性的請假嗎？」貼文曝光後，掀起不少共鳴。

許多網友直言，生日請假早已是默契，「不是任性，是對我媽的尊重」、「生日上班的是什麼狠人嗎？生日請愛自己」、「會，必須請假，壽星上什麼鳥班」、「這是大家不說出口的默契」。也有人笑稱，這年頭不期待生日有什麼驚喜，但至少不要心情不好，「不上班就可以避免至少80%心情不好的機率」。

還有不少人將生日視為難得的「儀式感」，選擇待在家耍廢放鬆，訊息能不回就不回，「身為邊緣人的好處就是基本上也不會有人找」、「我會提早請，這是我給公司唯一的人性」。

另外，也有網友分享公司福利，「公司強制給假，也可以放棄不補償」、「公司會給生日禮金和生日假」，但也有人提到，有公司曾有「情緒假」，後來因被濫用而取消。

當然，也不是所有人都能在生日當天休假。有些人會改用年假安排旅遊，「那個月使用年假出去玩」，也有人因薪資考量選擇上班，「生日都在上班，因為有雙倍薪水」。甚至有人笑稱，乾脆把生日升級成「生日週」，一次放好幾天假，好好犒賞自己。