很多人不敢吃！她買「1水果」老闆無奈全送 釣出一票人喊：這是最棒的

台灣是水果王國，一年四季都有不同種類的水果可以享用。一名網友近日分享購買芭樂的趣事，她表示自己在水果攤買芭樂時，老闆直言只剩下偏軟的口感，笑說「很多人不敢吃」，並表示如果原PO真的喜歡，就把剩下的全部送給她，讓她又驚又喜，意外引發熱議。

女網友在threads發文分享，她近日買芭樂時，老闆說軟的口感很多人不敢吃，並表示如果原PO喜歡，可以統統送給她。原PO直呼自己真的很喜歡軟芭樂的口感，也好奇問「原來大家不喜歡吃軟軟的芭樂嗎？」

文章一出也釣出許多同好留言，「軟芭樂是最棒的！軟紅芯芭樂更是一品」、「只喜歡吃軟芭樂，我會把硬的放著放著控制到最好吃的軟芭樂狀態哈哈哈」、「我愛死，但朋友都嘲笑我老人」、「軟到不行的芭樂+不吃籽，啊我就不想咬的嘴巴很酸」、「我也喜歡吃軟的、可是市場好像都賣硬的」。

但也有人認為「只喜歡硬芭樂，軟的我實在不行」、「芭樂跟葡萄都要是硬的！」、「梅粉戰勝一切硬度」、「硬芭樂，還要會脆！」、「硬芭樂派路過」、「脆的比較好吃」、「要脆脆的！芭樂」。

不過有牙醫也在留言處提醒，不管是軟或硬的芭樂，「鄭重呼籲大家吃的時候最好把籽挖掉，芭樂籽是害牙齒裂掉的超強暗器之一！」