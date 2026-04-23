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一年飛超過50趟什麼感覺？網揭殘酷現實：搭商務艙也受不了
不少民眾相較於國內旅遊，更偏好出國，一年飛好幾趟已成常態，甚至有人為了參加展覽、演唱會等活動專程出國。一名網友因此好奇，如果一年飛行數十趟，究竟是種什麼樣的體驗，引發熱烈討論。
該網友在PTT八卦板發文表示，自己常看到有人分享年度飛行次數，於是順手幫對方統計，發現一年飛行次數竟超過50趟，不禁好奇詢問，「那麼常飛是什麼感覺？很累還是很爽？」
貼文曝光後，不少網友直言，多數高頻飛行其實與工作有關，「上班才會這樣飛」、「出差久了，我反而喜歡陪家人」、「常出差的反而會變成不喜歡飛出去」。也有人分享長途飛行的疲憊，「飛美東是惡夢，商務艙也一樣」、人生大半時間都耗在機場和飛機上，「除非職業所需，不然就不知道在幹嘛」。
此外，也有網友提到，飛行距離與時差影響體感甚鉅。有經驗者表示，短程航班（約2至3小時）負擔相對較小，但若是8至12小時的長途飛行，即使偶爾能升等，身體仍難以適應，「也是會比較累」。
也有人補充，若一年數十趟多為短程航線，其實還在可承受範圍；但若是長途航班或密集跨國移動，例如短時間內連續跑多個歐洲國家，還得攜帶工作器材，疲勞程度會大幅增加，直言「長途出差習慣就好，最怕還是期間要短途頻繁移動」。
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