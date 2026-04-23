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囂張！男子搭北捷吸電子煙 乘客勸阻遭噴煙挑釁氣炸：已投訴

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾目擊一名坐在捷運博愛座上的男子在使用電子煙，甚至將煙霧吐向他人。圖擷自Threads／ni__lee_
民眾目擊一名坐在捷運博愛座上的男子在使用電子煙，甚至將煙霧吐向他人。圖擷自Threads／ni__lee_

北捷運再傳疑似違規吸電子煙事件。有民眾在Threads發文指出，昨（22）日下午搭乘捷運時，目擊一名坐在博愛座上的中年男子在車廂內使用電子煙，甚至將煙霧吐向他人。當事人表示已向捷運客服與站務人員反映，事件也在網路上掀起討論。

根據當事人描述，事發時間約為下午4時25分，從七張站上車後不久，發現同車廂乘客疑似在吸食電子煙。期間多次勸導未果，對方不僅未停止，還一副「你能拿我怎樣」的態度，靠近並提高音量回應，態度十分強硬，甚至故意起身將煙霧吐向其臉部，讓當事人感到不適與憤怒。該名乘客隨後在27分於萬隆站下車離開。

當事人指出，因當下情緒緊張，未能即時按下車廂內的通報鈴，但事後已向客服及站務人員投訴，盼相關單位重視捷運乘車安全與環境品質，讓台灣有更友善的乘車環境，也透露自己「氣到打這篇文時，手仍止不住地發抖」。

事件曝光後，引發網友熱議。不少人建議應立即通報捷運警察，並透過監視器及電子票證紀錄追查違規者身分；也有人指出，電子煙屬於《菸害防制法》規範的「類菸品」，依規定在所有大眾運輸工具及室內外禁止吸菸場所均不得使用，違者可處罰鍰。

台北捷運公司指出，若在捷運車廂內吸食電子煙，違者將處新台幣2,000元以上、1萬元以下罰鍰。若發現乘客違規吸菸行為，北捷會立即進行勸阻，以及開立「台北捷運系統菸害檢查紀錄表」，移請轄區衛生局依權責查處。

該名乘客除了違反《菸害防制法》，還有網友提醒原po，吐二手煙在別人臉上可能涉及加重公然侮辱，可直接提告，若涉及干擾他人或其他不法情事，也可能面臨進一步的法律責任。

電子煙 北捷 台北捷運 車廂

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