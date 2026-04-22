在台灣待到要瘋掉了！月薪3萬還能狂出國 網友曝省錢神招

不少年輕人近年更傾向出國旅遊，即使在物價上漲、薪資成長有限的情況下，仍有人能維持一年多次出國的頻率。一名媽媽在Threads發文表示，自己月薪僅3萬多，卻希望一年能出國兩次，並坦言「在台灣待到要瘋掉了」，引發網友熱議。

貼文曝光後，原po表示，有在研究前往上海與日本的機票，有網友建議可選擇廉價航空降低成本，例如搭乘春秋航空前往上海，「月薪只有3萬都敢生小孩了，買個廉航出國沒什麼好怕的」。

也有人分享自身經驗，「追星女月薪3萬多一個月會出國三次」、住家裡省房租「一個月至少存17000」，還有人扣掉房租、水電與生活開銷後，「一個月還可以存2萬」，透過不同生活方式仍有機會累積旅費。

此外，不少人也提供「省錢出國」技巧，包括不購買托運行李、以背包攜帶換洗衣物並控制重量，或利用飯店自助洗衣；避免代購增加負擔，優先選擇紅眼航班與特價機票；以及提早購買早鳥票、避開旅遊旺季，並養成每月固定存下3,000至5,000元的習慣。也有網友分享實例，「我之前去沖繩四天大概18000（除了購物以外全包）」，認為搭配便宜住宿仍可降低整體花費。

不過，也有人坦言，頻繁出國往往意味著存款難以累積，上半年出國兩次，還有每月7000元的房租，「就是存款一直沒有增加的感覺啦，玩得很爽，但有一點躺平的感覺」，但也直言若長期待在國內，反而容易感到壓抑。