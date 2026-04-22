竹東夜市被封「夜市之光」 在地人大讚超好逛、外地客點出缺點

不少人喜歡逛夜市，能一邊走一邊吃，還能品嚐各式各樣的小吃，因此也成為許多觀光客來台必排的行程。有網友認為，新竹的竹東夜市堪稱「夜市之光」，引發熱烈討論。

一名網友在Threads發文表示，竹東夜市攤位重複性低，同類型商品通常僅有兩攤，選擇多元不易膩口；現場也設有充足的垃圾桶，「吃到哪丟到哪」相當方便。此外，服飾與飾品攤選擇豐富、好逛好買，讓她忍不住直呼「很棒」。不過她也坦言，停車位確實一位難求，自己因為騎機車較容易找到車位，「但各家有名的夜市好像都會這樣」。

有網友分享，竹東夜市從他小時候的週六夜市到現在，歷經多次地點變遷，目前規劃算是最完善的狀態，「特別是攤位重複性很少，處處有驚奇，食量大的人，可以吃到好多種小吃」，唯一美中不足的是橋墩附近常有人抽菸，不然坐在那裡吹風、吃東西其實很愜意。也有網友認為，雖然現在不錯，但還是很懷念小時候的竹東夜市，從現在竹東下公館的國泰人壽一路到加油站，馬路兩側滿是攤販，「那才是全盛時期」。

不過，也有不同聲音指出，「就是上廁所真的是個大問題而已，其他都很好」、「停車位不好等，後來都坐火車去比較方便」、「除了停車場比較難停，整條夜市太長，東西不好吃以外，基本上沒什麼問題」。

「竹東夜市」（又稱竹東沿河街夜市）是新竹地區規模最大、長度最長的流動夜市之一，沿著頭前溪河堤延伸，最大特色是僅在每週六晚上營業，吸引大量在地居民與遊客。搭乘火車至竹東車站後，步行約3至10分鐘即可抵達。

竹東觀光夜市在Google評論上獲得4.2顆星的評價。有評論指出，若剛好在附近，可以順道一訪；但若特地從遠方開車前來，考量停車不便、步行距離及如廁問題，建議降低期待，「整體而言，這是一個非常『在地』的夜市，適合喜歡純樸氛圍的人，但對一般遊客來說，便利性確實有待加強」。