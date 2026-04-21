台灣的更好？赴日別吃藏壽司 日本作家吐理由：怕有人吃了會失望

國旅式微，加上日圓匯率屢現「甜甜價」，日本成了許多國人出國度假的首選。除了靠著匯率價差血拼，日本眾多美食如壽司、壽喜燒等都是國人的心頭好，不過定居台灣的日籍作家下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑」提醒，日本的藏壽司雖然菜單種類比台灣更多，但美味程度恐怕會比台灣遜色，「很怕有人吃了可能會失望」。

日圓匯率屢創「甜甜價」，下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑」提到，或許會有人認為到日本吃藏壽司會更划算、更美味。

但他話鋒一轉馬上戳破眾多鄉民幻想，雖然日本藏壽司的菜單種類比台灣更多元，但若論美味程度的話卻是台灣略勝一籌。他解釋台灣藏壽司的的品質較穩定，不論去哪間分店的味道都差不多，反觀日本藏壽司品質較不穩，有些分店不僅難吃甚至不新鮮。

因此下坂泰生不推薦特地飛去日本吃藏壽司，「很怕有人吃了可能會失望」。另外，他還指出日本藏壽司的客層和台灣不同，不僅假日時可能會特別吵鬧、治安可能也有問題，「日本壽司店曾經發生過的小屁孩惡作劇，就知道他們擁有的客層吧」。

另外，下坂泰生推薦和藏壽司同屬一間公司經營的「無添藏」，雖然母公司相同，但無添藏可說是藏壽司的升級版，雖然分店不多，卻是值得朝聖的壽司店。

除了日本藏壽司曾發生顧客惡搞醬油罐、輸送帶上的壽司，台灣也發生過類似鬧劇，曾有一名孩童對著輸送帶上的壽司吐口水，甚至一旁的父母也沒有出聲制止。該分店在事發後暫停營業且全面消毒，並且承諾若未來發生類似事件，除了立刻停止營業，所有輸送帶上的商品將廢棄，並待完成清潔消毒後才會重新營業。