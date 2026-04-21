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白沙屯媽祖轎班「神鞋曝光」！內行揭品牌：走整天腳踝都不痛

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著白沙屯媽祖進香行程圓滿結束，除了各種感人的神蹟與故事外，香燈腳們的「進香裝備」也成為話題焦點。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
隨著白沙屯媽祖進香行程圓滿結束，除了各種感人的神蹟與故事外，香燈腳們的「進香裝備」也成為話題焦點。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

隨著白沙屯媽祖進香行程圓滿結束，除了各種感人的神蹟與故事外，香燈腳們的「進香裝備」也成為話題焦點。有網友替母親好奇詢問，長時間扛著神轎、負重行走的轎班人員，究竟都穿什麼鞋子？貼文曝光後，迅速引來不少專業信眾與業界人士解答。

網友日前在Threads上發文好奇詢問：「有人知道轎班先生穿的鞋子是什麼牌子嗎？」立刻引發討論，不少熟悉內情的網友隨即解答，指出轎班人員實際上穿著的是MIZUNO（美津濃）的MIZUNO Wave Sky 9系列跑鞋。

貼文曝光後，吸引不少信眾與跑者留言分享使用心得，紛紛大讚這款鞋底柔軟、支撐性佳，非常適合長時間步行與長途跋涉，「進香神級裝備」、「穿上會速度+10」，也有跑馬拉松多年的網友表示「美津濃我跑十幾年都穿它，現在進香也用同一雙」，還有人回饋「很好穿，腳踝完全不會痛」、「已經穿好幾年都很穩定」、「美津濃就是最軟底的鞋」。

也有知情人士透露，MIZUNO近年持續提供轎班用鞋贊助，協助提升長時間行走的舒適度與支撐性。為了讓信眾更方便選購相關鞋款，在白沙屯火車站前約50公尺處，也設立了一間僅約5坪大小的專賣空間，販售包括限定聯名款在內的商品，吸引不少香燈腳與遊客前往選購。

針對這款被熱議的鞋款，有一名自稱為MIZUNO門市人員的網友留言證實，該系列確實為「白沙屯聯名限定版」，購買鞋款還會附贈聯名短襪作為贈品。同時也有資深信眾提醒，該限定款在一般通路並無販售，建議務必親自到實體店試穿選購，尺寸上則可考慮比平常大半號至一號，以提升長時間行走的舒適度。

除了被譽為「神鞋」的MIZUNO Wave Sky 9外，也有不少資深香燈腳分享各自的護腳經驗與選鞋心得，有民眾推薦HOKA鞋款搭配厚軟鞋墊以提升緩震效果，也有人偏好短途體驗時穿著New Balance 574系列。此外，更有信眾指出，進香路途中隨處可見「母子鱷魚」的超軟拖鞋同樣受到青睞。

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