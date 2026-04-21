火鍋+芋頭再進化！他發明「1吃法」破百萬觀看 網驚：以為水泥麵

芋頭控也傻了！一名網友近日在Threads發文分享火鍋創意吃法，直呼「火鍋就是要加芋頭」，並透露自己突發奇想，將煮軟的芋頭搗成泥，與吸收各式食材精華的湯頭融合後再下麵條烹煮，讓湯汁完整巴附在麵上，口感濃郁直呼「一生推」，貼文曝光後吸引逾百萬次瀏覽，引發網友熱議。

原PO表示，這種吃法的關鍵在於將芋頭煮至軟爛後壓散，並持續攪拌避免黏鍋，讓芋泥與湯底完全融合。他形容，經過高麗菜、菇類、肉品等食材熬煮後的湯頭，再加入芋泥會更加濃稠滑順，麵條吸附滿滿風味。不過他也提醒，這類吃法偶爾嘗試即可，畢竟融合所有食材的湯底「可說是澱粉、熱量與高鈉的集合體」，若加入過多火鍋料或加工食品，負擔恐更重，建議以蔬菜、原型食材為主，並適度撈除浮油。

貼文引來兩極反應，不少網友認同芋頭入鍋的美味，直言「一定要煮到超級爛才好吃」、「芋頭化在湯裡的濃稠口感很讚」，甚至有人表示早已嘗試過類似吃法，稱是「發現新大陸」。但也有網友無法接受，笑稱「乍看像水泥麵」、「喜歡芋頭也無法接受這樣的做法」，認為視覺衝擊過強。

另有自稱火鍋店員工的網友指出，客人創意吃法雖然有趣，但對清潔人員而言負擔不小，若未妥善處理甚至可能造成鍋具損耗。此外，也有網友提醒，火鍋湯底長時間熬煮後，普林、鈉與鉀等成分多溶於其中，過量攝取恐增加痛風、腎臟及心血管負擔，建議適量食用，特別是有相關疾病者更應避免飲用湯底。

台灣人愛吃火鍋，也常出現文化差異引發的趣聞。有網友分享，曾在火鍋店用餐時，目睹對面的外國人直接拿起生肉、芋頭甚至生排骨入口，咬了幾口後又吐掉，讓他當場驚覺不對勁，趕緊上前提醒，並解釋火鍋食材需放入鍋中煮熟後才能食用，避免誤食生食。貼文也引起共鳴，不少網友回應，曾看過外國人把高麗菜當沙拉直接生吃，或將鯛魚片誤當生魚片食用，類似情況時有所聞。