瑞士跟團僅7萬！他好奇價格怎壓低 內行揭5原因：不適合新手

因為不用自行規劃行程又節省體力，許多人去歐洲旅遊時更偏向跟團。一名網友發文，他發現某間旅行社的瑞士旅行團竟然只要7萬多元，比起一般常見的19萬到30萬便宜許多，如此低的價格讓他很好奇。對此，有網友透露該旅行團之所以那麼便宜的5大原因，並指出這種團適合有經驗、懂得安排行程的旅客，而不是第一次出國的人。

一名網友在Threads發文，表示他發現一個瑞士旅遊團，旅行社開出的價格非常低，僅要6萬9到7萬多元而已，一般來說他聽聞的瑞士10天旅遊都要價19萬到30萬元不等，很好奇旅行社開如此低價的原因，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有一名剛參加完極光團的網友分享便宜旅行團的5大重點，包括飛機通常要從中國轉機、每天有一餐要自理、沒有當地導遊，只有一位從台灣一起出發的領隊、行程多數是免費景點和飯店位置偏遠。

但該網友指出，以上這些他都覺得是優點，便宜旅行團較像是「包車的自由行」，行程能夠很自由地安排，自理的那餐領隊也會推薦餐廳，其實不太需要當地導遊，飯店位置雖然偏遠，但大多都是四星級飯店，並不算差。他最後總結，便宜旅行團適合有出國經驗、會安排行程的人，不適合第一次出國的人。

更有網友分享經驗，這種團通常就是把你載到一個地方，快閃一下再把你放在飯店，而長輩通常就會在飯店待半天了。他指出，參加便宜團可以當成有司機的自由行，有問題能夠隨時請教領隊，保持這樣的心態就好了。

還有內行網友計算成本，大巴士的費用被38人平分、每天一次的中餐約13到27瑞士法郎、領隊領最低工資、飯店最偏遠、搭乘中國籍航空，如此一來成本確實不高。

跟團有什麼好處呢？曾有網友分享出國跟團的5種優勢，分別是到景點都有足夠體力、費用不會比較貴、自由時間多、訓練社交能力與拍照超方便，但是「團員」素質非常重要，只要大家能做到守時，旅遊體驗都不錯。