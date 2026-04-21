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容易暈車！他細數「電動公車」缺點 司機揭風險：都不喜歡開

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友非常不喜歡搭乘電動公車，表示無論是煞車還是起步都很容易暈車。電動公車示意圖。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
一名網友非常不喜歡搭乘電動公車，表示無論是煞車還是起步都很容易暈車。電動公車示意圖。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

為了提倡環保，電動公車已經成為各縣市大眾運輸的主力。一名網友發文，提到他非常不喜歡搭乘電動公車，因無論是煞車還是起步都很容易暈車，雖然也支持環保，但內心還是比較喜歡搭乘汽油公車。對此，有公車司機回應，因為電動公車容易使乘客摔倒、加上車問題多、顧路機率也增加的原因，其實大多司機也不喜歡開。

一名網友在Threads發文，表示他很不喜歡搭乘電動公車的感覺，首先是起步時推背感的慣性常常連身體都來不及反應，假如是一般公車，司機不重踩油門的話，起步都沒什麼問題；此外電動公車的煞車少了一個回推的力道，非常容易暈車，一般的公車就有「頓一下」的感覺，身體比較習慣此類煞車感。

原PO還提到，電車停下來時沒有「嗡嗡嗡」的噪音，與朋友一起搭乘時難免會有些尷尬。他最後強調，並不是不喜歡環保，但電動公車「感覺少一味」，他個人比較喜歡搭乘傳統的汽油公車。

此文一出，有一名公車司機回應，他開電動公車時覺得其回充煞車減速力道很弱，無法和打擋的引擎煞車比，減速「完全只能靠腳煞」，且起步時往往因為力量太猛，會增加車內乘客摔倒的風險，加上本身問題多、顧路機率增加，「絕大部分司機都不喜歡開」，並且電是來自於火力發電、電池也屬於高污染的東西，其實也不環保。

更有網友提到車內電池設計、冷氣的問題，「有的電動公車內裝設計也很差，電池位置非常壓迫視線，有一種讓人窒息的感覺」、「台灣大道有的電動公車熱得要死，冷氣才開26度或27度，有開跟沒開一樣」、「我也不喜歡電動公車，車前面一顆電池、有的甚至後面還有一顆電池，壓迫感很大」。

雙北市推淨零排碳城市，電動公車等電動運具成交通淨零主力。新北市至去年底有406輛電動公車上路營運，約占公車總量25%；北市電動公車有1098輛，占比約32%。

但首都客運集團總經理李建文表示，集團投入近900輛電動公車，「場站空間不足及電力問題」面臨嚴重挑戰，過去柴油公車只需20坪空間，電動公車要有電力設施及充電樁至少30坪，要臨時找一塊空地承租不難，但布設充電樁、申請用電等，動輒3、5千萬元，至少10年才能回本。顯然電動公車除了讓乘客在搭乘上感到不舒服，業者也面臨轉型問題。

電動車 公車

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