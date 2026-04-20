沒過期也不能飛！旅客護照剩5個月卡關 旅行社「1反應」遭網狂酸：有夠雷

出國旅遊除了打包行李，最重要的一件事莫過於檢查護照的有效期限。然而，近日卻有一家旅行社在社群發文，表示自家客人到了機場，卻因為護照效期「剩不到6個月」而無法出國。沒想到貼文曝光引來大批網友砲轟，質疑旅行社根本未盡到把關與提醒的責任。

根據國際慣例與外交部領事事務局的規定，絕大部分國家皆要求入境的外國旅客，其所持護照效期必須在「6個月以上」方可核准入境。外交部也多次呼籲國人，出發前務必及早檢查，若效期不足1年即可申請換發，以免損害個人權益。雖然有少數國家（如日本）對台灣旅客較為寬容，但「護照效期需滿半年」仍是出國最基本的常識與大原則。

一名經營旅行社的網友在Threads上發文驚呼：「昨天客人已經到機場了…結果不能出國！護照沒過期還是被擋，因為只剩5個月效期…有人也遇過嗎？」

然而，由於發文者的帳號明顯為旅遊業者，讓大批網友忍不住狂酸：「護照要6個月以上是常識，虧你還是旅行社的」、「客人報名繳交護照影本時，不就要確認有效期限嗎？這確實是旅行社該負責」、「這小編是發文避雷自己家的旅行社嗎？」、「沒有盡到告知義務而造成客人損失的話，他是可以告你的喔」。

面對網友的猛烈砲火，該旅行社小編僅以哭臉表情符號回覆「總是會有心眼大的人」。這樣的態度更讓許多網友無法接受，直批業者推卸責任：「你自己是旅行社，發文回文感覺都沒有要好好檢討，常識不足就算了，這種旅行社我是會怕啦」、「看到旅行社發這文還真不敢報名」、「如果是跟團不可能出現這種錯誤」。

雖然也有網友緩頰，指出若是自由行代訂機票，旅客本身確實也該負起注意護照效期的責任；但多數人仍認為，作為專業的旅遊從業人員，在收件與開票時「提醒護照效期」是最基本的SOP（標準作業程序）。這起事件也再次提醒所有準備出國的民眾，切勿抱持僥倖心態，出發前務必再三確認護照效期是否長達半年以上，以免落得「機場一日遊」的悲慘下場。