看似小細節…她不解衣服背後要寫血型？網揭工地鼻酸日常：關鍵時刻用的

一名女網友在Threads發文表示，近日在路上看到一名機車後座男子，衣服上除了標示工作單位與姓名外，竟還繡上血型，讓她感到相當疑惑，直問「為什麼制服要繡血型？」貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

不少知情網友解答，這類標示多出現在高風險工作環境，例如工地或工程現場，「代表他的職位危險係數很高」、「有時候做比較危險的工作，有受傷大失血風險的會這樣」、「高風險工作，我爸的工地安全帽上有他的名字血型還有緊急聯絡人我的電話」。

也有網友分享第一線經驗，提到建築、板模、木工等工作常面臨割傷、墜落或高溫火花等風險，「手指割傷、被木屑刺到都很常見」，甚至在賽車等高危險活動中，也會標示血型與緊急聯絡資訊，以利意外發生時即時處置。

不過，也有部分網友感嘆，許多人對這類做法居然感到陌生，「第一次看到的人，代表環境相對安逸」、「看完留言區就知道台灣工安意識水準偏低」、「沒有接觸過的人都不清楚這項規定，工安基本的規定」。

醫療觀點提醒，即使衣物標示血型，在實際急救或輸血時，醫療人員仍不會僅憑這項資訊直接進行輸血。臨床上仍需透過正式檢驗與交叉比對確認血型，以避免錯誤輸血帶來風險，因此血型標示的主要功能，仍是提供初步參考、爭取判斷時間。

臉書粉專「挺熱血 Team R.E.D」近日也分享，許多人誤以為緊急時可由親人直接輸血，但事實上醫療上會盡量避免直系血親間輸血，因可能引發「移植物對抗宿主疾病」，一旦發生死亡率高達75%至90%。因此專業建議仍是透過完善血庫系統進行配對與輸血，確保安全性，也呼籲民眾平時養成定期捐血習慣，以備不時之需。