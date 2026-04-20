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小一生曾能自己上學？「鑰匙兒童」消失 網點名2重大命案成轉折

聯合新聞網／ 綜合報導
一名自稱1980年後出生的網友表示，小學一年級就開始自行走路上下學，卻被年輕族群質疑「誇大其詞」。 示意圖／ingimage
一名自稱1980年後出生的網友表示，小學一年級就開始自行走路上下學，卻被年輕族群質疑「誇大其詞」。 示意圖／ingimage

一名網友在Threads發文表示，自己屬於1980年後出生世代，小學一年級就開始自行走路上下學，家人幾乎不接送，卻被年輕族群質疑「誇大其詞」，讓他不禁感嘆世代差異。貼文曝光後，引發大批網友共鳴與討論。

不少網友分享相似經驗，「1980，連幼稚園都自己去」、「1985，4歲就自己走路上學」、「國小幾乎沒人在接送，只有少數家庭才會這樣」，還有人提到「鑰匙兒童」一詞，形容放學後獨自回家、脖子掛著鑰匙的童年日常，直言如今已甚少聽見。

不過也有網友指出，這樣的成長模式並非單純世代差異，而是與社會環境變遷有關。有留言認為，過去治安相對單純、車流較少「現在路上車多、犯罪的人多，隨機殺人、湯姆熊殺人，各種社會新聞」、「只能說現在隨機殺人、性侵變態變多了」。

另有不少人點名兩關鍵轉折點，認為多起重大社會案件改變了家長觀念，包含震驚全台的白曉燕命案與陸正案等「好像白曉燕案之後變成家長接送」、「所以發生了陸正案」、「陸正案後就人人自危，白曉燕後就更保護」、「陸正案才讓台灣正視鑰匙兒童的問題與危險性」、「以前的確都自己走，是後來發生白曉燕命案才開始兒童接送 」。

白曉燕命案

1997年，藝人白冰冰之女白曉燕遭歹徒綁架勒索，事件震驚全台。儘管家屬配合交付贖金，最終仍不幸遇害。案件曝光後，引發社會對治安、警政與媒體報導的廣泛檢討，也大幅提升家長對兒童人身安全的警覺，被視為台灣兒童保護意識的重要轉捩點之一。

陸正案

1987年發生的陸正案，是台灣早期重大兒童綁架撕票案件之一。一名學童遭綁架後，家屬雖配合歹徒要求，最終仍未能挽回悲劇。該案讓社會開始正視「鑰匙兒童」可能面臨的風險，也促使家庭與學校對兒童安全的關注逐步提升，成為後續相關討論的重要背景。

命案

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