以為詐騙？中油員工突請求「借發票買咖啡」 內行揭真相 ：社畜的無奈罷了

日常生活中看似平凡的消費場景，有時卻暗藏讓人一頭霧水的小插曲。近日就有民眾分享，在加油站排隊洗車時，竟被員工提出「代開咖啡發票」的請求，讓他當場愣住，甚至一度懷疑是不是遇上新型詐騙，瞬間引發網路熱議。

一名網友在Dcard發文，分享自己前往中油加油，由於現場動線關係，需先排隊洗車再進行加油。當他在洗車隊伍中等候時，一名看似主管的年長女員工上前詢問洗車價位，接著話鋒一轉，詢問是否要順便購買咖啡。在他婉拒後，對方進一步表示，能否「把咖啡發票打在你的發票上」，並強調稍後會把咖啡錢補給他，甚至補充「這樣會比較便宜，大概差10到20元」。原PO聽完後覺得不太對勁，反問「如果你們自己買，應該差不多吧？」但對方仍試圖解釋優惠差異，考量到時間與風險，原PO最後以「不太方便」為由拒絕，並離開現場。

貼文曝光後，引來不少網友分享類似經驗，有人直呼「第一時間真的會懷疑是不是詐騙」。但也有不少留言認為，這其實與制度有關，有網友指出：「不是詐騙，是有咖啡業績壓力」，還有人解釋，員工自己購買未必享有優惠，因此才會透過顧客名義「順便帶單」，單純是「社畜的無奈」罷了。也有網友直言，「賣油還要拚咖啡業績，真的有點奇怪」，顯示不少人對此制度感到不解。

有「內行人」進一步出面說明，台灣中油近年推動多角化經營，咖啡銷售成為其中一環，部分門市確實存在業績目標。有留言提到，員工「只是想自己花錢做業績」，但因優惠多集中在消費者端，才會出現類似請求。也有人分享，其實中油咖啡口味「意外不錯」，甚至有人笑稱願意「一次幫忙帶好幾杯」，顯示評價呈現兩極。

除咖啡話題外，近期民眾對中油的最大關注仍是「油價走勢」。根據本站報導，中油日前宣布4月下旬汽柴油價格暫不調整，並持續啟動穩定機制，自2月底國際局勢升溫以來，已吸收逾百億元成本以平抑價格波動。在加油站從「只加油」走向結合洗車、咖啡等服務的同時，消費者的體驗也變得更加多元，但像這類「略顯尷尬」的互動，也讓人開始重新思考服務與銷售之間的界線。