快訊

把握最後好天氣！北部溫差大「18度➔32度」 周四起全台變天恐炸雷雨

中職／每1敗都是連敗開端 兄弟開季15戰12敗破隊史最速

春季最後一個節氣「穀雨」 中醫：多喝牛蒡養生茶祛濕健脾

聽新聞
0:00 / 0:00

以為詐騙？中油員工突請求「借發票買咖啡」 內行揭真相 ：社畜的無奈罷了

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有民眾分享，在加油站排隊洗車時，竟被員工提出「代開咖啡發票」的請求，讓他當場愣住。示意圖/AI生成
近日有民眾分享，在加油站排隊洗車時，竟被員工提出「代開咖啡發票」的請求，讓他當場愣住。示意圖/AI生成

日常生活中看似平凡的消費場景，有時卻暗藏讓人一頭霧水的小插曲。近日就有民眾分享，在加油站排隊洗車時，竟被員工提出「代開咖啡發票」的請求，讓他當場愣住，甚至一度懷疑是不是遇上新型詐騙，瞬間引發網路熱議。

一名網友在Dcard發文，分享自己前往中油加油，由於現場動線關係，需先排隊洗車再進行加油。當他在洗車隊伍中等候時，一名看似主管的年長女員工上前詢問洗車價位，接著話鋒一轉，詢問是否要順便購買咖啡。在他婉拒後，對方進一步表示，能否「把咖啡發票打在你的發票上」，並強調稍後會把咖啡錢補給他，甚至補充「這樣會比較便宜，大概差10到20元」。原PO聽完後覺得不太對勁，反問「如果你們自己買，應該差不多吧？」但對方仍試圖解釋優惠差異，考量到時間與風險，原PO最後以「不太方便」為由拒絕，並離開現場。

貼文曝光後，引來不少網友分享類似經驗，有人直呼「第一時間真的會懷疑是不是詐騙」。但也有不少留言認為，這其實與制度有關，有網友指出：「不是詐騙，是有咖啡業績壓力」，還有人解釋，員工自己購買未必享有優惠，因此才會透過顧客名義「順便帶單」，單純是「社畜的無奈」罷了。也有網友直言，「賣油還要拚咖啡業績，真的有點奇怪」，顯示不少人對此制度感到不解。

有「內行人」進一步出面說明，台灣中油近年推動多角化經營，咖啡銷售成為其中一環，部分門市確實存在業績目標。有留言提到，員工「只是想自己花錢做業績」，但因優惠多集中在消費者端，才會出現類似請求。也有人分享，其實中油咖啡口味「意外不錯」，甚至有人笑稱願意「一次幫忙帶好幾杯」，顯示評價呈現兩極。

除咖啡話題外，近期民眾對中油的最大關注仍是「油價走勢」。根據本站報導，中油日前宣布4月下旬汽柴油價格暫不調整，並持續啟動穩定機制，自2月底國際局勢升溫以來，已吸收逾百億元成本以平抑價格波動。在加油站從「只加油」走向結合洗車、咖啡等服務的同時，消費者的體驗也變得更加多元，但像這類「略顯尷尬」的互動，也讓人開始重新思考服務與銷售之間的界線。

發票 中油 咖啡 社畜 詐騙

延伸閱讀

多此一舉？店員問「有來過嗎」掀論戰 他曝真相：這樣較婉轉

郵局連叩4通以為詐騙 她接起電話笑翻：你的包裹被老鼠吃掉了

非科技業能月薪5萬？她憂陷「低薪同溫層」 網1句話最中肯

假操盤詐千萬卻選中飆股！網看傻：真的買早就財富自由

相關新聞

以為詐騙？中油員工突請求「借發票買咖啡」 內行揭真相 ：社畜的無奈罷了

日常生活中看似平凡的消費場景，有時卻暗藏讓人一頭霧水的小插曲。近日就有民眾分享，在加油站排隊洗車時，竟被員工提出「代開咖啡發票」的請求，讓他當場愣住，甚至一度懷疑是不是遇上新型詐騙，瞬間引發網路熱議。

辦護照注意！他到超商列印證件照 承辦人員一摸秒退件

近期有網友在Threads分享辦護照時的慘痛經驗。原PO表示，他帶著別人委託的文件前往外交部領事局辦理護照，沒想到承辦人員僅用肉眼一瞄、手指一摸，便立刻詢問：「照片是7-11印的齁？7-11的是霧面不行，要亮面的」，最終遭到退件。

兒下車暴衝遭撞…家長索賠20萬醫藥費！影片曝光網驚：是台中都市傳說

一名女網友在騎車時撞上突現的孩童，對方家長要求賠償20萬元醫藥費引發熱議。監視器畫面顯示，孩子未觀察來車情況就衝出，父母指責車速過快。網友紛紛質疑父母的監管責任，認為問題在家長。

京都變金都？日作家曝1類餐廳專坑觀光客 林氏璧加碼「和牛陷阱」

台灣人喜愛到日本旅遊，不過定居在台灣的日籍作家下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑」提醒大家，京都現在已不是大家熟悉的京都...

印1張僅1元！他好奇影印店如何生存？內行解密：半天賺數萬

影印店既便宜又方便，是許多人列印書面資料的首選。一名網友發文，稱影印店印一張只要1元，好奇是如何養那麼多設備與員工的。對此，有內行網友回應，他們主要的收入來源是需要印大量書本的客戶，印彩色一張7元，「一個下午可以賺到幾萬元」。

早餐店「加蛋20元」太貴？業者公開營業成本：我賣得心安理得

在物價上漲的時代，民眾除了購買日常用品花費增加外，外食費用也隨之增加。近日早餐店加蛋要價20元的話題受到網友們熱議，一位早餐店業者計算店內所有成本，指出現在營業的淨利率約10%而已，20元的蛋他賣得「心安理得」，也呼籲民眾要多支持台灣餐飲業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。