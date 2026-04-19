辦護照注意！他到超商列印證件照 承辦人員一摸秒退件

近期有網友在Threads分享辦護照時的慘痛經驗。原PO表示，他帶著別人委託的文件前往外交部領事局辦理護照，沒想到承辦人員僅用肉眼一瞄、手指一摸，便立刻詢問：「照片是7-11印的齁？7-11的是霧面不行，要亮面的」，最終遭到退件。

原PO透露，承辦人員指出，雖然該張自行拍攝的照片在格式與解析度（畫素）上都符合標準，但ibon列印出來的質感明顯偏霧面，與規範不符。對方建議可前往鄰近相館重印，或使用快拍機重新拍攝。由於原PO僅是代辦身分，手邊沒有原始電子檔，只能將文件全數帶回，自嘲過程「整個很好笑」。

貼文曝光後，有網友表示，「我也被騙過」、「全家也不行，選亮面相片紙也一樣，都被退件過，櫃檯人員當時跟我說只接受照相館」。另外也有網友建議，「現在很多地方都有證件照專用機器啊，一次才150元，拍得也很好，所以現在都不去照相館了，一次要250元，然後剩下的照片用到的機率不高，太浪費了」、「若護照剩半年未過期，去辦自然人憑證，線上申辦就可以直接上傳證件照電子檔」、「網路預約辦護照就不用印大頭照了，政府官網上傳照片時會有頭像比例，自行調整成符合格式，但預約時要印出彩色版本的預約單才行」。

事實上，針對護照證件照規格，外交部領事局官網也指出，如照片是以數位相機拍攝，相機必須具備至少300萬像素（pixels）功能且設定為「最高品質、高彩度」，並以高品質光面相紙沖（列）印。不得做數位影像的潤飾或補強。倘提供的照片列印品質不佳或相紙過薄，以致無法製作，將不予採用。